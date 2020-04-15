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家長看過來！手機預購兒童口罩開跑 4步驟簡單到手

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家長看過來！手機預購兒童口罩開跑 4步驟簡單到手

聯合新聞網 / 綜合報導
15日起開放小童立體口罩網路預購。 記者林伯東／攝影
15日起開放小童立體口罩網路預購。 記者林伯東／攝影

新冠肺炎防疫期間，規定出入公共場所、搭乘交通工具均需戴口罩，但兒童口罩總是供不應求，讓家長相當苦惱。為保障兒童權利，中心流行疫情指揮中心宣布，從15日起，數量較少、難以平均配送的小童口罩將全數經由網路預購，家長可透過eMask口罩預購系統預訂，同時限制16歲（含）以下的健保卡才可購買。

何謂「小童口罩」預購？

尺寸：對摺面長度小於8公分，寬度小於12公分

預購：首波為4月15日至4月17日，需透過eMask口罩預購系統

取貨：首波為4月23日至5月6日，可選擇四大便利商店、全聯福利中心、美廉社

費用：14天10片，每片5元，需自付運費7元，共57元

圖／中央流行疫情指揮中心提供
圖／中央流行疫情指揮中心提供

手機初次預購怎麼做？

先進入「健保卡網路服務註冊網站」幫孩童申請註冊，再用家長手機裝置認證並登入孩童註冊資料，進行預購。

準備工具：電腦、手機、讀卡機、16歲（含）以下孩童健保卡。

  1. 使用電腦進入「健保卡網路服務註冊網站」，點選「首次登入請先申請」，將孩童的健保卡插入讀卡機後，填寫相關資料完成註冊。（註冊需輸入戶口名簿戶號等資料並設定健保卡密碼）

  2. 註冊完成後，回到「健保卡網路服務註冊網站」登入帳號，進行「行動裝置認證」，再點選「產生裝置認證碼」，此時會出現QR Code及裝置認證碼。

  3. 打開家長手機上的「健保快易通app」，點選下方的「裝置認證」，再點選「裝置碼認證」，掃描電腦上的QR Code或輸入裝置認置碼，即可完成認證。

  4. 點選「健保快易通app」右上角「重新登入」，改以孩童健保卡註冊的帳號密碼登入，即可進行預購。

  5. 若家中有多名孩童，重複前面1～4個步驟即可，但需注意訂單無法合併，故每筆皆會有7元運費。

註：如欲直接使用網站預購，在孩童健保卡註冊完成後，可直接進入eMask口罩預購系統預購。

圖／健保署FB粉專
圖／健保署FB粉專

其他尺寸兒童口罩

除了小童立體口罩全面採取網購外，中童立體口罩（對摺面長度大於8公分）、兒童平面口罩（長14公分、寬8.5公分）及大童立體口罩（以成人版替代），仍於藥局購買，但23日起需持16歲（含）以下孩童健保卡才可購買，未來也會在口罩地圖上標示尺寸。

兒童口罩尺寸。製表／楊雅棠
兒童口罩尺寸。製表／楊雅棠

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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