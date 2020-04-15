家長看過來！手機預購兒童口罩開跑 4步驟簡單到手

兩個月多月以來，從一開始個位數病例，歷經農曆年間的中港澳移入個案，嚴防本土傳染和鑽石公主號全員採檢陰性，再經歷一波歐美境外移入，和擔心清明連假的群聚感染之後，中央流行疫情指揮中心表示，國內今日（4/14）沒有新增病例，實在令人感到振奮與開心，但仍不能掉以輕心。

2020-04-14 15:49