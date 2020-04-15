買口罩拿到「台灣隱藏版」網狂求交換！三購買地點曝光

新冠肺炎(COVID-19)蔓延，台灣口罩實名制仍持續進行中，有民眾表示自己在藥局拿到了「剪裁不太漂亮的立體國旗」口罩，讓不少網友直呼是「隱藏版！」、「真特別的口罩」，爭相想要交換，也有人說這款口罩在「樹林、土城、北大特區」部分藥局有看過。

一名網友在臉書「口罩 醫療口罩 台灣製造口罩 酒精75% 防疫商品 口罩現貨即時資訊」發文說，自己在藥局實名制領到了「剪裁不太漂亮的立體國旗」，大童和大人可以戴，小童不行，想要上來跟其他人交換別的款式。

文發後馬上吸引不少網友觀望留言「真特別的口罩」、「隱藏版」、「好酷唷！」、「沒看過人家分享領到這麼特殊的口罩耶」不少人爭相想要交換，另外也有人詢問這款口罩哪裡可以拿到，目前知道的地方像是「樹林、土城、北大特區」的部分藥局，有人換到過。

口罩實名制2.0第五輪將開始，4月15-17日開始預購、4月18-20日繳費、4月23-5月6日取貨，本次16(含)歲以下可以預購「小童立體口罩」，尺寸為對折長度小於8公分、寬度小於12公分，需要的民眾要多留意疾管署指揮中心最新資訊。