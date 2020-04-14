快訊

第5波網購口罩15日開始！可訂4至8歲小童立體口罩

直播／好消息！睽違36天 國內今無新增新冠肺炎病例

健保署統計：兒童口罩23.7%為成人所買

中央社 / 台北14日電
兒童口罩示意圖。本報資料照片
兒童口罩示意圖。本報資料照片

近期愈來愈多父母反應買不到兒童口罩，根據健保署統計，4月9日開放成人購買兒童口罩，到12日為止，有約23.7%兒童口罩被成人買走，以30至49歲族群較多。

口罩實名制上路已有一段時間，逐步放寬口罩片數，也開放孩童購買成人口罩，為了服務臉部較小的「小臉人」，4月9日起開放成人購買兒童口罩。

不過，近期愈來愈多父母反應買不到兒童口罩，或許和開放成人購買有關。根據中央健康保險署統計，4月9日至12日開放成人購買兒童口罩期間，兒童口罩共有65萬2139人次購買，其中76.2%是未滿19歲兒童、青少年購買，另有23.7%是成人購買。

進一步分析，兒童口罩主要購買族群為0到9歲幼童、約占52%，10到19歲則降至23%，20至29歲約2%、30至39歲約5%、40至49歲也約5%，就連70歲以上高齡者也有近3%購買率。

健保署署長李伯璋受訪時說，4月2日至8日未開放成人購買兒童口罩時，兒童口罩約有108萬人次購買，9日至12日雖開放成人購買兒童口罩，但購買人次不增反降，約為65萬2139人次，但確實有部分成人選擇購買兒童口罩，研判可能是購買給孩子使用。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

延伸閱讀

收到援贈18萬片口罩 瓜地馬拉總統推特謝謝台灣

台南國小學童人人有 樞馥捐贈94萬片口罩內襯

國民黨「順時中」 臉書大頭貼戴上粉紅色口罩

獅子林社區志工媽媽動手縫 700口罩套贈平鎮警

相關新聞

第五波網購口罩來囉！4-8歲小童口罩15日起上網買

因應新冠肺炎疫情，口罩實名制上路後不斷改進，第五波網購將自4月15日開始預定。本次預購除原本成人口罩外，也將試辦網購4至...

每4年引爆一次肥料之亂？ 陳吉仲暗示跟農會選舉有關

新冠肺炎疫情引爆肥料之亂，農委會接連祭出預購制及降價兩措施，盼抑制農民恐慌，農委會主委陳吉仲今天表示，除了疫情導致農民搶...

為什麼買不到兒童口罩？藥師給二點原因解答

過去兒童口罩成為各家藥局「滯銷」產品，但4月9日起，卻是一片難求，甚至藥局一開賣就立即被搶空，藥師指出，主要與口罩新制，...

健保署統計：兒童口罩23.7%為成人所買

近期愈來愈多父母反應買不到兒童口罩，根據健保署統計，4月9日開放成人購買兒童口罩，到12日為止，有約23.7%兒童口罩被...

防疫節水一起來 台水：搓洗雙手過程中先關閉水龍頭

新冠肺炎疫情全球持續延燒，台灣亦仍在防疫階段，「勤洗手」成為民眾每天日常的重要防疫生活習慣，卻也增加用水需求。台水公司今...

口罩販賣機改善 北市最快下周12區開賣

為解決藥局排隊人龍，台北市長柯文哲力推口罩販賣機，前天正式開賣，不料民眾仍大排長龍，遭議員反酸根本沒解決問題，柯文哲昨天下午悄悄現身信義區健康中心外頭，視察口罩販賣機的販售情況，他直言確實有檢討空間，要先試行一個禮拜「debug 」（除錯），預計最快下周開始，在12行政區健康服務中心普設口罩自動販賣機。

兒童口罩分流 幼幼版擬開放網購

民眾反映兒童口罩難買，無法網購且大小不一。中央疫情指揮官陳時中昨表示，目前確定幼幼版口罩，也就是四到六歲的口罩，將放到網路上購買，且會將目前四種型號的兒童口罩做分流，並在口罩地圖清楚標示。

兒童口罩怎麼變難搶了？ 網分析1關鍵：領的人變多

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續肆虐全球，國內為了改善口罩供不應求的狀況，推行了口罩實名制政策，而隨著口罩產能增加，不僅可以直接在手機app上預購，還從原本的7天3片升級到14天9片。不過昨（12）日一名網友在PTT上PO文提到，之前兒童口罩隨便一家藥局都買得到，但現在卻變成不去排隊還買不到，因此讓他懷疑「是政府供應給藥局的總量變少了嗎？」並好奇詢問廣大網友「兒童口罩怎麼變難搶了？」

中衛將推「櫻花粉」口罩盼消除色彩刻板印象 網友超期待

近日民眾反應，有男童害怕被嘲笑，因此不願戴粉色口罩去上學。這讓流行疫情中心指揮官陳時中，在今（13）日的 防疫記者會中帶頭戴起粉色口罩，要呼籲大家「口罩的顏色都一樣，粉紅色其實也不錯」，更提起自己小時候最愛看的卡通就是「粉紅豹」。對此，台灣彩色口罩大廠CSD中衛的小編就在臉書粉專上表示，「同樣的顏色，在不同人的身上會有不一樣的感覺」，還邀請各年齡層的男姓朋友曬出有粉色配件的穿搭照，引起熱烈迴響。。

口罩數量質疑多 陳時中：定期公佈數據

因近期疫情中心口罩分配方式屢遭各界質疑，指揮官陳時中13日公佈徵收口罩總量回應說：「徵收總量為6億6873萬片，實名制配送量約3億4952萬片，扣除公家單位後，庫存剩6100多萬片。」他承諾會定期公佈數據，解除大家疑慮。他也解釋說：「其實數字一直都在變動。」

手機訂口罩學不會？ 蘇貞昌推健保署專人臨櫃辦到好

為了分流口罩購買人潮，我國口罩實名制2.0提供網路或手機預訂口罩，但因有科技門檻，到實體藥局排隊購買口罩的人龍仍不絕。行...

即日起進郵局戴口罩 勸導不服最重罰1.5萬

交通部提升新冠肺炎防疫標準，今天公告，即日起民眾進郵局營業場所須戴口罩，未戴者不得進入，勸導不服者，可依傳染病防治法，開...

熱門新聞

疫情未減緩！指揮中心：口罩徵用及禁出口延至6月底

中衛將推「櫻花粉」口罩盼消除色彩刻板印象 網友超期待

筍絲配滷蛋！必勝客推「滷肉飯比薩」 還有復古快閃店

驚見好市多西瓜「切兩半」被退貨 網：跟著遊戲規則走而已

限時5天！馬辣、新馬辣4大品牌「買4送2」再送哈根達斯

環島1號線指示牌「便利商店30Km」？網友跪求神解答

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。