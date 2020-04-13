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隔離費用政府出！旅美婦人無健保身份 非30年後才回台

兒童口罩怎麼變難搶了？ 網分析1關鍵：領的人變多

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，之前兒童口罩隨便一家藥局都買得到，但現在卻變成不去排隊還買不到，因此讓他懷疑「是政府供應給藥局的總量變少了嗎？」 圖／聯合報系資料照片
一名網友PO文提到，之前兒童口罩隨便一家藥局都買得到，但現在卻變成不去排隊還買不到，因此讓他懷疑「是政府供應給藥局的總量變少了嗎？」 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎COVID-19）疫情持續肆虐全球，國內為了改善口罩供不應求的狀況，推行了口罩實名制政策，而隨著口罩產能增加，不僅可以直接在手機app上預購，還從原本的7天3片升級到14天9片。不過昨（12）日一名網友在PTT上PO文提到，之前兒童口罩隨便一家藥局都買得到，但現在卻變成不去排隊還買不到，因此讓他懷疑「是政府供應給藥局的總量變少了嗎？」還是有其他原因，於是他就好奇詢問廣大網友「兒童口罩怎麼變難搶了？」

原PO在文中表示，他之前隨便到一家藥局隨便都買得到兒童口罩，但現在早上8點多到藥局就已經賣完了，這樣的情況讓他感到相當傻眼，就連口罩app上各藥局的兒童口罩每家都賣完，讓他不禁疑惑的問道「是政府供應給藥局的總量變少了嗎？還是可以買兒童口罩的人變多了？」並希望政府能夠趕快開放網購兒童口罩，不然現在學校和安親班都要求小孩必須配戴口罩，一直都買不到的話真的很麻煩。

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，紛紛留言回應「其實現在很多女生搶兒童用來證明臉小」、「希望可以開放網購，然後增加選尺寸的功能」、「兒童口罩現在超難買，跟以前差好多」、「一堆裝小臉的大人在搶兒童口罩，怎麼輪得到我們這些真正需要的」、「戴兒童口罩的成年人，真是自我感覺良好，以為戴兒童口罩可以證明自己臉小」。

不過也有專業網友指出，為何兒童口罩會難買的關鍵，「兒童口罩發送量並沒有減少，是領的人變多」、「很多排大人口罩不耐煩的都把兒童口罩領走了」、「量少先囤，之前大人缺就囤大人的，現在反之」、「之前就是兒童產量太多，結果沒人買改做成人的」、「應該是兒童產量還沒跟成人口罩一樣高吧，因為兒童口罩的需求比較少」。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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