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隔離費用政府出！旅美婦人無健保身份 非30年後才回台

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中衛將推「櫻花粉」口罩盼消除色彩刻板印象 網友超期待

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾分享自己收集的多色口罩。圖/Facebook
有民眾分享自己收集的多色口罩。圖/Facebook

近日民眾反應，有男童害怕被嘲笑，因此不願戴粉紅色口罩去上學。這讓中央流行疫情中心指揮官陳時中在今（13）日的防疫記者會中帶頭戴起粉紅色口罩，要呼籲大家「口罩的顏色都一樣，粉紅色其實也不錯」，更提起自己小時候最愛看的卡通就是「粉紅豹」。對此，台灣彩色口罩大廠CSD中衛的小編就在臉書粉專上表示，「同樣的顏色，在不同人的身上會有不一樣的感覺」，還邀請各年齡層的男姓朋友曬出有粉色配件的穿搭照，引起熱烈迴響。。

CSD中衛在這次的疫情中扮演重要角色，全力配合政府的口罩徵收政策，為台灣人民服務。針對這次有家長反應口罩顏色的問題，小編在粉專上說到，「只要是你喜歡的，就是適合你的顏色」，並直言：「粉色不專屬女性」。他也徵求各位男性朋友一起來曬照片，「不論是口罩或是其他服飾配件，只要有粉色，就都來，勇敢的貼上來吧！」並表示為了降低大眾對粉色口罩的刻板印象，會生產部分櫻花粉口罩交予政府。

有男性網友曬出戴上CSD中衛與「姐姐」謝金燕聯名設計的「蕾絲口罩」，讓眾人直呼：「好想要！」不少網友也大方分享自己戴上粉色、紅色口罩的照片，甚至也有民眾表示，「期待預購到櫻花粉」、「希望領到櫻花粉口罩」、「男生戴粉色口罩感覺很溫柔啊！」

男性朋友們分享戴上粉色口罩的照片，有人也曬出戴上蕾絲口罩的自拍照。圖/Facebook
男性朋友們分享戴上粉色口罩的照片，有人也曬出戴上蕾絲口罩的自拍照。圖/Facebook

CSD中衛不僅研發出20多色的口罩，還推出10多款迷彩、牛仔等特色設計的印花口罩。今年1月在德國柏林舉辦的時裝週，更與柏林著名高端街頭服飾品牌DAMUR合作，讓模特兒搭配口罩上台走秀。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 陳時中

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