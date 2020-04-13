口罩數量質疑多 陳時中：定期公佈數據

因近期疫情中心口罩分配方式屢遭各界質疑，指揮官陳時中13日公佈徵收口罩總量回應說：「徵收總量為6億6873萬片，實名制配送量約3億4952萬片，扣除公家單位後，庫存剩6100多萬片。」他承諾會定期公佈數據，解除大家疑慮。他也解釋說：「其實數字一直都在變動。」

近7億口罩總徵收量

「目前徵收數量約為6億6873萬片，庫存剩6107萬片。」陳時中引述數據表示，實名制配送量3億4952萬片、醫療院所發放1億2708萬片、中央公務單位使用2836萬片、地方政府配發3320萬片、全國學校及試場2150萬片及產業購買4800萬片。庫存方面則有郵局庫存4007萬片，戰備庫存2100萬片。

「口罩每天結餘450萬片、總量逾7600萬片，多的口罩去哪了？」口罩實名制目前為兩週14天可領取9片，國民黨前立委陳學聖日前表示，根據疫情指揮中心數字，每天約有450萬片口罩不知去向；另外，民眾黨立委高虹安也計算指出，有超過7600萬片的盤點缺口。

陳時中13日強調，每個禮拜根據不同的配送需求會有所變動，會公佈總量數據讓大家了解，他說：「大家一直在詢問口罩數量，我們也來說明一下，1月31日到4月11日，口罩徵收總數為6億6873萬片。」他也承諾，會每週定期公佈相關數據，回應大家的問題。

幼兒口罩開放網購

「郵局的配送系統都已成形，如果全部都重新配送將是大工程。」陳時中針對兒童口罩無法網購及尺寸領購不一回應說，幼兒口罩會開放到網路上賣，其他兒童型號則會在口罩地圖上標示清楚，他說：「不太可能收回重新整理，因為工程是滿浩大的，現在先以這兩個方向做處理。」

至於媒體提問，外籍移工的防疫成效及具體措施為何？副指揮官陳宗彥表示，移工先取得可以集中檢疫的地方才可以入境，他說：「如果仲介或人力公司可以做到一人一室才會開放入境，移工若已經核准卻不能入境，權益會保留至入境後開始計算。」

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