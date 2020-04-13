快訊

「百年難得的才子！」陳昇瑋猝逝 AI產學界一片嘆息　

新冠肺炎快篩最快7月量產 陳時中曝社區傳播可能性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

口罩數量質疑多 陳時中：定期公佈數據

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
疫情指揮中心指揮官陳時中13日對各界質疑的口罩數量細節回應。（photo by 施凱文/台灣醒報）
疫情指揮中心指揮官陳時中13日對各界質疑的口罩數量細節回應。（photo by 施凱文/台灣醒報）

因近期疫情中心口罩分配方式屢遭各界質疑，指揮官陳時中13日公佈徵收口罩總量回應說：「徵收總量為6億6873萬片，實名制配送量約3億4952萬片，扣除公家單位後，庫存剩6100多萬片。」他承諾會定期公佈數據，解除大家疑慮。他也解釋說：「其實數字一直都在變動。」

近7億口罩總徵收量

「目前徵收數量約為6億6873萬片，庫存剩6107萬片。」陳時中引述數據表示，實名制配送量3億4952萬片、醫療院所發放1億2708萬片、中央公務單位使用2836萬片、地方政府配發3320萬片、全國學校及試場2150萬片及產業購買4800萬片。庫存方面則有郵局庫存4007萬片，戰備庫存2100萬片。

「口罩每天結餘450萬片、總量逾7600萬片，多的口罩去哪了？」口罩實名制目前為兩週14天可領取9片，國民黨前立委陳學聖日前表示，根據疫情指揮中心數字，每天約有450萬片口罩不知去向；另外，民眾黨立委高虹安也計算指出，有超過7600萬片的盤點缺口。

陳時中13日強調，每個禮拜根據不同的配送需求會有所變動，會公佈總量數據讓大家了解，他說：「大家一直在詢問口罩數量，我們也來說明一下，1月31日到4月11日，口罩徵收總數為6億6873萬片。」他也承諾，會每週定期公佈相關數據，回應大家的問題。

幼兒口罩開放網購

「郵局的配送系統都已成形，如果全部都重新配送將是大工程。」陳時中針對兒童口罩無法網購及尺寸領購不一回應說，幼兒口罩會開放到網路上賣，其他兒童型號則會在口罩地圖上標示清楚，他說：「不太可能收回重新整理，因為工程是滿浩大的，現在先以這兩個方向做處理。」

至於媒體提問，外籍移工的防疫成效及具體措施為何？副指揮官陳宗彥表示，移工先取得可以集中檢疫的地方才可以入境，他說：「如果仲介或人力公司可以做到一人一室才會開放入境，移工若已經核准卻不能入境，權益會保留至入境後開始計算。」

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19 口罩

延伸閱讀

陳時中：新冠肺炎在台灣幾乎沒有社區傳播可能性

4到6歲口罩將放到網路供購買 陳時中：口罩地圖會標示

郵輪旅客返台採檢 採珊瑚公主號模式

瑞士疫情嚴峻 陳時中：世衛大會恐取消

相關新聞

每4年引爆一次肥料之亂？ 陳吉仲暗示跟農會選舉有關

新冠肺炎疫情引爆肥料之亂，農委會接連祭出預購制及降價兩措施，盼抑制農民恐慌，農委會主委陳吉仲今天表示，除了疫情導致農民搶...

即日起進郵局戴口罩 勸導不服最重罰1.5萬

交通部提升新冠肺炎防疫標準，今天公告，即日起民眾進郵局營業場所須戴口罩，未戴者不得進入，勸導不服者，可依傳染病防治法，開...

口罩販賣機無法全天候營運惹怨 藥師算出背後原因

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，我國政府推動口罩實名制後，目前民眾可於14天內在實體藥局，或利用手機APP、電腦上網購得9片口罩。本月11日起台北市也與中央合作，在信義區健康中心擺放3台口罩販賣機試營運。由於該機台並非24小時營業引起民怨，這讓一名身為藥師的網友在PTT上發文表達看法，他認為口罩販賣機之所以無法全天候營運，恐是因為「人力問題」。

4到6歲口罩將放到網路供購買 陳時中：口罩地圖會標示

近日來許多家長抱怨買不到兒童口罩或是尺寸不合，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，目前確定幼幼版口罩，也就是4到6歲...

口罩數量質疑多 陳時中：定期公佈數據

因近期疫情中心口罩分配方式屢遭各界質疑，指揮官陳時中13日公佈徵收口罩總量回應說：「徵收總量為6億6873萬片，實名制配送量約3億4952萬片，扣除公家單位後，庫存剩6100多萬片。」他承諾會定期公佈數據，解除大家疑慮。他也解釋說：「其實數字一直都在變動。」

手機訂口罩學不會？ 蘇貞昌推健保署專人臨櫃辦到好

為了分流口罩購買人潮，我國口罩實名制2.0提供網路或手機預訂口罩，但因有科技門檻，到實體藥局排隊購買口罩的人龍仍不絕。行...

買不到「幼幼版」口罩 指揮中心考慮開放線上購買

新冠肺炎疫情延燒，人與人之間除了須保持社交距離，許多場所也必須戴上口罩才可進入。然而卻有家長抱怨買不到兒童口罩或是尺寸不...

疫情未減緩！指揮中心：口罩徵用及禁出口延至6月底

因應新冠肺炎疫情，國內從1月31日起便徵收醫用口罩至4月30日。但目前疫情仍未趨緩，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示...

為何一堆人不推口罩販賣機？ 網揭缺點：排隊問題無解

新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐全球，為了避免民眾瘋搶口罩，口罩實名制上路至今，隨著口罩產能增加，從最初的7天領2片，多次升級成14天可領9片，而為了減輕藥局負擔，預計4月底民眾只要持健保卡到超商，無論是預購、續購都能一次解決，日前北市府更與中央合作，率先推出「實名制口罩販賣機系統」試辦計畫，利用多元行動支付方式讓民眾能更便利的取得口罩。不過今（13）日就有一名網友在PTT上PO文提到，口罩販賣機一出來，便開始有一堆人批評，並質疑「疫情結束後機器要去哪？」但原PO認為口罩販賣機不管怎樣都比藥局人事成本低，因此就好奇詢問廣大網友「一堆人在反駁口罩販賣機嗎？」

天冷買口罩現人龍 民眾籲恢復單雙號

最近許多民眾到藥局排隊購買口罩，見人龍愈排愈長，希望恢復原先身分證單雙號分開排隊。

小人和梯子？為何75%酒精能殺菌 內政部「幽默圖解」網笑翻

全球受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，民眾出門在外都會戴上口罩，有人甚至隨身攜帶75%酒精殺菌消毒。近期，內政部臉書粉絲專頁上就出現一系列圖片，幽默解釋為何75%酒精能消毒，而此文一出後立刻吸引許多網友回覆，直呼政府宣傳防疫太有梗。

1人藥局體力不堪負荷 花蓮7家想退出賣口罩

9日起14天買9片口罩新制上路，花蓮縣有97家藥局賣口罩，卻有7家藥局想退出，原因大多是1人藥局不堪負荷，還有藥師年紀大...

熱門新聞

沙塵暴上岸了！彭啟明：北部民眾最好關窗

「瞞著爹」壽司店「店面出租中」！ 業者出面說明了

礁溪長榮鳳凰酒店撐不住了 周休3天？業者：評估中

疫情未減緩！指揮中心：口罩徵用及禁出口延至6月底

新冠肺炎無症狀感染者必知五件事 醫師認為超重要

唐綺陽星座運勢週報：金牛表現亮眼 雙魚感情陰錯陽差

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。