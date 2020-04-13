口罩販賣機無法全天候營運惹怨 藥師算出背後原因

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，我國政府推動口罩實名制後，目前民眾可於14天內在實體藥局，或利用手機APP、電腦上網購得9片口罩。本月11日起台北市也與中央合作，在信義區健康中心擺放3台口罩販賣機試營運。由於該機台並非24小時營業引起民怨，這讓一名身為藥師的網友在PTT上發文表達看法，他認為口罩販賣機之所以無法全天候營運，恐是因為「人力問題」。

針對民眾抱怨口罩販賣機無法24小時營運，一名網友就在PTT上說到，自己身為藥師，這陣子也在忙著分發口罩，「我在想吼，那個口罩販賣機沒辦法一直補貨、一直賣，會不會是因為找不到人力分包口罩啊？」

他表示，政府送來的口罩都是50片一包，需要靠人力慢慢分裝。若是一台口罩販賣機日售900份成人口罩，一份9片、共8100片也就是162包，「具體一點大概是16～20串衛生紙堆在一起的尺寸，光看到就懶了啦！」該名網友提及，以自己目前的速度，1800片要分包完大概要1至2小時，「他那個機器一次的量，不就一個人力要分包一整天才分得完？」、「會不會是因為這樣才會限制販賣時間？」

該名網友也說到，雖然口罩分包機在疫情結束後恐失去效益，但「如果真的廣設販賣機，那不就要找一堆人力下去分包？」對此，有其他網友就認為，「我覺得自動分包機是有必要的」、「最花時間、最吃人力的就是確認口罩數量、檢查包裝，而不是賣口罩的動作」。也有民眾提出，「如果可以家戶購買，或3～4人合購1次50片，就可以節省分裝的人力」。