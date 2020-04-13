傳兒童口罩買不到 指揮中心適時調控

疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，口罩片數新制上路後，兒童口罩銷售量大，若藥局庫存低，會適時調控。目前也規劃幼幼版口罩將在網路販售，且在口罩地圖標示兒童口罩尺寸。

口罩實名制2.0實行多日，在9日也放寬購買數量，成人14天可買9片、兒童14天可買10片。不過，不少家長反映，兒童口罩變得更難買，也有些人反映口罩尺寸不合。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應媒體提問時表示，兒童口罩量會隨時根據需要調控，在可買10片之前，兒童口罩都是大量剩下來，藥局也剩下很多。新制上路後，實際出售的量比配送量大很多，光是9日當天，就賣出270萬片兒童口罩。

陳時中說，經過幾天的消耗，兒童口罩剩下20餘萬片，在藥局庫存低的情況下，會調控兒童口罩配送量。

陳時中也說，現在正在努力，希望把最小的小孩的口罩（幼幼版）規劃放到網路上賣，不在藥局賣，因考慮幼兒家長也是比較熟練網購。此外，未來在口罩地圖也會標示口罩型號。