為何一堆人不推口罩販賣機？ 網揭缺點：排隊問題無解

新冠肺炎（COVID-19）持續肆虐全球，為了避免民眾瘋搶口罩，口罩實名制上路至今，隨著口罩產能增加，從最初的7天領2片，多次升級成14天可領9片，而為了減輕藥局負擔，預計4月底民眾只要持健保卡到超商，無論是預購、續購都能一次解決，日前北市府更與中央合作，率先推出「實名制口罩販賣機系統」試辦計畫，利用多元行動支付方式讓民眾能更便利的取得口罩。不過今（13）日就有一名網友在PTT上PO文提到，口罩販賣機一出來，便開始有一堆人批評，並質疑「疫情結束後機器要去哪？」但原PO認為口罩販賣機不管怎樣都比藥局人事成本低，因此就好奇詢問廣大網友「一堆人在反駁口罩販賣機嗎？」

原PO在文中表示，他發現口罩販賣機一推出後，就引來不少網友批評，像是「等疫情結束後機器要去哪？」、「機器裡的口罩會不會被偷？」和「機器會不會佔空間」等質疑，對此原PO提出自己的看法，他認為絕對是有地方可以消化這些機台，無論是改裝或是出口一定都比藥局人事成本低，所以他不能明白為何還是有些網友要一直反對這樣的作法，於是就想知道其他網友的看法為何。

PO文一出後，立刻引來大批網友瘋狂討論，紛紛留言「不是反對，是覺得不實用，噱頭而已」、「大部分的人也沒有反吧，只是覺得這方法無法解決排隊問題」、「就算推出口罩販賣機，民眾還是需要排隊才能購買，也不是說不用排隊就可以買到的」、「如果是要紓困藥局的人潮還能理解，但是誰說販賣機就不用排隊」。

除了排隊的問題外，也有其他網友表達不同看法，「還不是要人幫忙引導」、「雖說是自動販賣機，還不是要派一個公務員去顧機台」、「有接觸感染的風險，所以我不推」、「把實名制拿掉，就變一般販賣機了，那麼之後要怎麼運用又成了其他的問題」。