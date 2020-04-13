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小人和梯子？為何75%酒精能殺菌 內政部「幽默圖解」網笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
內政部小編使用酒精化學結構式，幽默分析為何75%酒精能殺菌，引來網友一片讚聲。圖擷自「內政部」臉書專頁
內政部小編使用酒精化學結構式，幽默分析為何75%酒精能殺菌，引來網友一片讚聲。圖擷自「內政部」臉書專頁

全球受新冠肺炎COVID-19）疫情影響，民眾出門在外都會戴上口罩，有人甚至隨身攜帶75%酒精殺菌消毒。近期，內政部臉書粉絲專頁上就出現一系列圖片，幽默解釋為何75%酒精能消毒，而此文一出後立刻吸引許多網友回覆，直呼政府宣傳防疫太有梗。

內政部臉書專頁昨日（12日）發文，解釋為何新冠肺炎會對酒精如此害怕，小編將酒精（乙醇）的化學結構式拆解，意外發現裡面的元素可以擬化成人和梯子，於是便幽默用此解釋酒精和病毒間的關係，將酒精化成擬真小人以檢查第四台的名義潛入病毒基地中，但可惜病毒是偷接宿主細胞增殖，因此沒有第四台訊號而被拆穿，之後酒精只好使用梯子攻擊細胞成功。

對於這篇的化學式原理，小編風趣說到「哦對，然後本篇『原理』大家看看就好，考試保證絕對不會考」，而他也提醒民眾防疫期間請多用75%酒精消毒環境，建議擦拭代替噴灑，會有較好的消毒效果，但使用酒精時也應注意通風以免燃燒發生危險。

而貼文一出後，許多網友紛紛留言，表示「笑死，一開始還以為它要講什麼正經的知識」、「幹的好，無敵8+9=75%酒精」、「95趴的酒精太壯，無法假裝啦，不給進門，哈」、「政府也太可愛了吧，病毒表示：怕爆」、「奇怪的知識增加了」、「我到底看了什麼，這還內政部的文欸」、「不是啊～你這樣要我怎麼教小孩？以後化學課都要畫這個給他們看」、「哈哈很ㄎㄧㄤ欸，第一次看懂酒精化學結構式」、「很好笑，但希望宣導可以分清楚細菌跟病毒」。

另外有網友也來解答75%酒精為何能真正殺菌的原因，「酒精可殺菌原因是可讓病毒的蛋白質變性，讓它失去作用，而用75%則是因為100%的效力太強，還沒深入細菌、病毒內部就在外『封鎖」外部蛋白，所以內部可能仍具活性，而75%則大約可以剛好侵入內部、有效消滅整體，所以才用75%酒精。」

新冠肺炎 COVID-19 口罩 酒精

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