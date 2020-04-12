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兒童口罩尺寸不符 家長：如買驚喜包

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
導遊暫時轉職的媽媽綪恩表示，最近兒童口罩買不到適合的尺寸，連續2個星期買的都是大人的尺寸，沒有真正兒童的。（photo by Pexels）
導遊暫時轉職的媽媽綪恩表示，最近兒童口罩買不到適合的尺寸，連續2個星期買的都是大人的尺寸，沒有真正兒童的。（photo by Pexels）

「網購不能買兒童口罩。」針對口罩購買機制的缺陷，本報探訪多位家長的心聲，有人反映幼兒款、小童、中童、大童款都隨機給，像在買驚喜包，拿到不適用的只能找人交換。如果男生拿到粉紅色口罩，還可能被同儕嘲笑。有家長建議，乾脆讓學校派發口罩，最符合需求。

像買驚喜包 要交換

探詢幾位家長的意見，尺寸是主要抱怨：「雖然現在兒童口罩好像不缺貨，但是尺寸上倒是蠻困擾的。」屏東媽媽怡霞表示：「因為我那6歲的兒子戴起來就太大，9歲姐姐戴就剛剛好。排隊幾次拿到的是黃色，之後不曉得還有什麼顏色，當然對兒子來說比較彆扭，要去排隊才可以買到兒童的口罩，很麻煩。」

2個女兒的爸爸Longman說：「藥局剩最多的都是兒童口罩，尺寸通常可以換，但耳掛形式不行。耳掛有的能調，不能調的就算尺寸對也容易掉下來。」1個男孩的媽媽怡萱說：「有遇到困擾，尺寸太大，也不知哪裡有合適的？」2個男孩的媽媽沛璇則說：「顏色比較困擾，其他都還好。」

「兒童口罩在改成9片不分單雙號分流的政策後，變得不太好買。」萬芳跆拳道館教練劉乃綺表示：「兒童口罩購買都像是在買驚喜包，幼兒款、小童款、中童款、大童款都是隨機給的，拿到不適用的，很多媽媽都上網詢問找人交換，很麻煩。」

不合用等同白排隊

「兒童口罩好用嗎？」家長被問到這個問題時回答：「兒童口罩分大中小三種尺寸，每次不知道買到的是哪一種，只能碰運氣。買到不合小孩戴的，就是白排了。」「孩子喜歡戴口罩上課嗎？」一位家長反映：「還好，但我兒子不敢戴粉紅色的口罩上學，會被同學嘲笑。問題是，每次拿到手的口罩顏色都不同，也不能挑。」

家長們建議，可否直接把口罩配到各中小學，讓老師固定配給同學？就不用家長們苦苦排隊。

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新冠肺炎 COVID-19 口罩

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