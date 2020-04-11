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口罩兩週總配送大於總人口數 陳時中建議晚幾天買

中央社 / 台北11日電
陳時中。圖／指揮中心提供
陳時中。圖／指揮中心提供

武漢肺炎疫情延燒，有關藥局排隊買口罩人潮增加，疫情指揮中心指揮官陳時中建議大家稍晚幾天買，這兩週總配送大概大於總人口數，下週四之後就可以比較輕鬆買到。

有媒體今天在中央流行疫情指揮中心記者會上提問成人口罩14天配售9片新制9日上路，但藥局排隊買口罩人潮增加，陳時中表示，販賣口罩的人次沒有增加，故排隊人稍嫌多一點，還是建議大家稍晚幾天買，這兩週總配送大概大於總人口數，下週四之後就可以比較輕鬆買到。

另外，有媒體提問，許多家長希望兒童口罩可以網路預購、口罩地圖也能清楚標示型號，陳時中表示，有更方便的方式當然會更好，但這問題現在無法解決，是因為在包的時候就沒有這樣分類。

陳時中表示，包裝只有分大人跟小孩，小孩包出去會有各種不同型號，但包裝在前端，解決要從前端解決，現在郵局負荷重，要重新包裝需要一點時間才能做比較好分配。

陳時中也提到，這幾天自己太太也在問，為什麼這麼簡單問題都解決不了，但事實是真的蠻麻煩的，每天2000多萬片，從出產到包裝，目前系統已經存在，要重新改變有點困難，但還是會積極來處理。

對於有立委表示有外地人到偏鄉搶口罩，原民會祭出短期補救方法，8成留給當地鄉人，非鄉民只有2成，陳時中說，目前還沒得到這樣訊息，前幾天得到的訊息是口罩剩很多。不過，前天配發口罩，藥局賣了1800萬片，超過配送的量，可能就是因為一般民眾買完還買到山地，會持續注意這樣情況。

陳時中也表示，他相信這樣情況很快就會過去，對於原民會這樣的方式也不反對，畢竟配到哪裡就是要照顧在哪裡的人。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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