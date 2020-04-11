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超商領口罩竟收到「意外驚喜」 網：天選之人啊！

聯合新聞網 / 綜合報導
口罩實名制除了藥局能夠購買之外，也能使用網購預訂、超商取貨功能。 圖／聯合報系資料照片
口罩實名制除了藥局能夠購買之外，也能使用網購預訂、超商取貨功能。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎COVID-19）疫情仍未趨緩，防疫裝備中最為重要的「口罩」，對各國來說都很是珍貴。台灣口罩網路預購的服務上線後，民眾可運用手機APP或電腦預購、再至超商取貨，相當便利。一名網友就在PTT上發文表示，自己預購了第三波「14天9個」的口罩。從超商領完口罩後，才發現原來信封中裝了10個口罩，讓他實在是又驚又喜。對此，有網友就直呼原Po是「天選之人」，並叮嚀他要好好使用。

一名網友在PTT上提及，自己預購了第三波口罩，跟超商店員領完口罩後，便轉身買了滷味。在等待餐點時，他打開信封袋查看口罩數量，第一眼瞄過去「似乎是10個口罩」，不過他當作自己看錯了。沒想到回家仔細算了一下，竟然真的有10個口罩，讓他又驚又喜地表示，「記得衝衝衝院長是說14天9個的，店員分裝好像多給一個耶！」

許多網友就回應原Po的貼文，認為他真的太幸運，羨慕地表示：「好好喔」、「這已經不是小確幸了是大確幸」；也有人笑稱：「抓到了，侵佔國庫」、「難怪我只有拿到8片」，有網友也直指原Po是「天選之人」，並貼心叮嚀「還是要撙節使用喔！」不過也有人認為，原Po搞不好是拿到兒童口罩了。

目前台灣的口罩生產能力已穩定，為了滿足民眾的需求，自本月9日起實施「口罩實名制3.0」，民眾在14天內可以一次購買9片成人口罩、10片兒童口罩，實體藥局、手機APP、電腦皆可購得。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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