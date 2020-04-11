名家看新冠肺炎／李應元：買賣口罩引進市場力量

口罩實名制「十四天買九片」上路，不少民眾希望增加第十片口罩應付工作、上學所需。環保署前署長李應元具公共衛生及醫療經濟學背景，他指出，並非人人需要十四天十片口罩，而口罩配給量已達民生最低需求，可考量釋出少許口罩到自由市場，再透過購買限制、以價制量等，讓真正需要第十片口罩的人購買。

繼蔡英文總統宣布捐贈一千萬片口罩給疫情嚴重國家，外交部日前啟動六百萬片口罩外交。李應元說，「整棟樓住戶都生病，只有你自己健康也不會舒服」，流行病的公共性特別強，即使台灣控制疫情，但其他國家發病，全球人流、物流、金流都卡住。

適量捐贈 對台灣與全球都好

他認為，雖然捐贈口罩引發少數批評，但台灣疫情狀況穩定，只要口罩供應以國內民眾為主，適量捐贈對台灣跟全球都是好事。

李應元表示，除了官方捐贈口罩以外，義大利籍神父呂若瑟募款到一點五億元台幣，還有八十三歲何姓賣菜婦人捐出八百元跟八個口罩，顯示台灣社會充滿慈善力量，這些力量一定要預為安排引導，政府可透過台灣聯合國協進會、醫界聯盟、醫師團體等協助匯聚，才不會白費。

以價制量 適度開放自由買賣

李應元表示，從民眾主動捐贈口罩可看出，有些人需求並不大，如鄉村環境通風、民眾不常搭捷運或公車，現在還允許寄口罩出國，代表十四天九片已符合需求的最大公約數。

但民眾跟「第十片口罩」還有多少距離？李應元說，總有人需要第十片口罩，或臨時出門沒帶有急用，既然政府已照顧到口罩基本供應，現在可考慮適時引進市場力量，例如開放十分之一的口罩到超商、藥局自由買賣，訂較高價格「以價制量」，並限定單次購買數量。

透過社區 關懷檢疫、隔離者

李應元指出，早期徵收糧食制度下，農民須將米繳交到農會，確保公糧不缺，剩下的才可運到民間買賣，農民為了賺錢，會努力種更多米。以口罩而言，業者若只要繳交規定徵收的數量，多出來的口罩可自行買賣，將能鼓勵業者製造更多口罩。

立委陳超明曾提議社區自製口罩但被罵翻，李應元為他抱屈，自製布口罩也有防噴口沫功效，更重要是社區製作口罩將發揮關懷力量，新冠肺炎疫情的衝擊史無前例，在此當頭不只關心病人，居家檢疫、居家隔離的民眾及其家人都承受很大壓力，全球經濟崩潰更可能產生更多弱勢族群，若能透過社區關懷給予支持，社會才能團結走過危機。

李應元也說，疫情導致人類活動減少，今年溫室氣體排放量大幅降低，甚至可達到二○二○年減碳百分之二的目標，連帶空氣汙染也有所改善，紅害天數變少，很多方面往好的方向走，人類可透過此次大事件，反思「減法生活」的必要性。