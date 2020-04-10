買口罩湧人潮！偏鄉也排隊 藥局銷售份數創新高

口罩3.0版昨上路，許多藥局門口大排長龍，基隆市一家藥局人潮比前天暴增三倍，清晨五點多就有人來排隊，連屏東山區、台東偏鄉都出現排隊人潮；雖然這次兒童口罩可買到十片，但藥局供應份數減少，許多家長跑好幾家都買不到，抱怨連連。

「忍了兩周沒去買，就等今天！」民眾自昨天起每十四天可買成人口罩九片、兒童口罩十片，且不限身分證單雙號，許多民眾前幾天忍著不買，等昨天一次多買點。屏東三地門、台東偏鄉出現難得排隊人潮，有民眾在平地買不到，專程一早到山上買，就怕晚一步買不到口罩。

台中市清水區有藥局排隊人潮看不到盡頭，排在後面的民眾心裡忐忑。基隆市一名婦人一早七點半前往排隊已拿不到號碼牌，忍不住抱怨「自己都不夠用了，還送國外」。

台東林姓市民六點半來排隊，看到有人比自己還早，感慨說「政府既然說口罩充足，就應該每天一片才對」。

台北市信義區一家藥局九點開賣，七點就有民眾搶頭香，排隊人潮從藥局門口排到吳興街派出所的路口轉角，較以往六十公尺長增加快到九十公尺，晚來的民眾驚呼：「怎麼那麼多人？」藥局因應政府社交距離政策，限一次一人進藥局。

健保署統計，截至昨晚八點，在藥局端販售出的口罩份數為上周日的一點五倍，應是藥局販售口罩以來，排隊人數最多的紀錄。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中建議大家晚幾天購買，分散人潮，減少排隊時間。至於口罩網購第四波，指揮中心發言人莊人祥表示，截至四月九日晚間八點，共九十五萬六千人完成預購。

由於新制成人健保卡也可以買兒童口罩，昨不少民眾排隊是為家中小朋友買口罩，有家長說，近日幼兒園也傳出疫情，很擔心小孩子的健康。但民眾抱怨，昨天跑好幾家都買不到兒童口罩。

目前有二四○家藥局想停賣口罩。藥師公會全聯會發言人黃彥儒表示，申請停賣的藥局多屬個人或家庭因素，例如懷孕、身體不好等。例如有家藥局藥師身體狀況不佳，經全聯會再三勸說，才決定「光榮退役」。申請停賣的藥局將不再被配送貨，直到賣完為止。