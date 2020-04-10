口罩寄海外塞爆 已處理1.5萬件

昨天起正式開放寄口罩給海外二等親，經濟部的「口罩輸出許可申請」系統卻因瞬間湧入大量申請，一度傳出網站塞爆當機，經濟部官員表示，包括網路和人工管道，昨天已經處理超過一萬五千件。中華郵政公告，有一一一個國家和地區因為目前無航班，無法順利接收，旅外的國人心情大不同。

在日本工作的杜先生說，聽到日本可以收到口罩，有獲紓困感覺，累積已久的擔憂，得到了救贖。在東京缺這個缺那個，尤其是口罩已經超過一個月都買不到，令人焦慮。

杜先生表示，他在台灣的家人聽到後很擔心，一知道可以寄馬上詢問他，很慶幸台灣還有多的口罩，而且足以幫助在外的國人，非常感激。

三月到澳洲打工度假的黃小姐說，現住在墨爾本，是澳洲確診新冠肺炎第二嚴重的城市，因政府沒有控管口罩數量，現在當地幾乎買不到口罩，只剩零星的大陸貨。她只從台灣帶約八十片口罩，但為求品質不敢冒然配戴當地口罩，連酒精、乾洗手也全被掃光，這樣情形已超過一個月。

她說，家人曾詢問是否要幫忙郵寄口罩，後來得知澳洲不能寄，只能認命，都是自己的選擇，無法怨天尤人，更不會怪罪政府，可以寄很好，不能寄也不會強求。

中華郵政建置好口罩輸出許可證連線系統，目前英、法、美、日、韓、部分東南亞及陸港澳等可交寄，中華郵政說，快捷（ＥＭＳ）比國際包裹寄達速度快。國際快遞的ＤＨＬ、FedEx有自己貨機，維持原服務，但都有緊急狀況的附加費。