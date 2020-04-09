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各地藥局湧現排口罩人潮 陳時中籲等幾天再買

中央社 / 台北9日電

口罩新制今天上路，藥局大排長龍。指揮中心指揮官陳時中表示，今起雖放寬民眾購買片數，但可購買人次不變，呼籲民眾多等幾天再買，也承諾解決兒童口罩買不到的問題。

成人口罩14天配售9片新制今天上路，各地健保藥局一早出現排隊人龍，人潮約為日前3倍。

陳時中今天下午在記者會中表示，口罩新制今天上路以來，短短一上午已有近80萬人上線登記買口罩，實體藥局也出現大批排隊民眾，雖然每個人能買到的口罩變多，但可購買人次並沒有增加，可能導致民眾向隅，建議民眾多等幾天，相信排隊人潮會逐漸減少。

近期有不少父母反應買不到兒童口罩，希望將兒童口罩數量納入地圖系統。陳時中說，兒童口罩產量一定夠，每天生產146萬片、配發約132萬片，仍有很多藥局賣剩1/3以上。

陳時中說，由於兒童口罩依臉型大小分為幼幼、中幼等4種尺寸，但配送口罩時僅分送成人、兒童，並未進一步區分兒童口罩尺寸，很多家長又不好意思在現場拆封試戴，只能買到後和其他家長互相交換，未來將進一步和行政院政務委員唐鳳、健保署共同研議，讓配送、地圖標示更細緻。

此外，今早傳出有240家藥局因個人因素希望停售口罩，例如一人藥局、年長或懷孕的藥師等，都自認無法應付口罩販售工作。

陳時中指出，將介入了解這些藥局的困難之處，也會了解附近是否有其他藥局能協助，若困難真的無法解決，也不會強迫，畢竟現在已有口罩實名制2.0可線上預購，如果還是沒辦法，會請衛生局提供協助。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 陳時中

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