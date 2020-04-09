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口罩寄海外首日上路 民眾搶快卻未申請許可卡關

中央社 / 9日綜合報導
9日起開放國人寄防疫口罩至海外親人。 圖／聯合報系資料照片
9日起開放國人寄防疫口罩至海外親人。 圖／聯合報系資料照片

民眾今起可寄口罩給海外配偶或二等親，但因許多民眾未事先向經濟部申請許可導致卡關；台中郵局透露，民眾多選擇國際快捷、航空小包掛號等較快送達方式寄送，約5天可寄到美國。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，口罩成為重要防疫物資；尤其在歐美等重災區更是一罩難求，很多民眾的海外配偶或二等親只得仰賴台灣親友支援，今天為此開放民眾可寄送口罩到海外給二等親。

根據中華郵政公布的暫停收寄各類航空郵件國家（地區）一覽表，目前包含阿拉伯聯合大公國、印度、盧森堡、希臘、義大利、德國、加拿大、紐西蘭、澳洲、夏威夷等111個國家或地區已經暫停收寄。

民眾若仍有寄送口罩到上述111個國家或地區的需求，仍然可以考慮利用快遞寄送，目前包含聯邦快遞、DHL快遞等都表示，目前並未受到影響。

中華郵政資訊處專門委員劉錫標上午指出，來詢問怎麼寄口罩至海外的民眾不少，但中午前還沒有人交寄，可能還在申請許可或是張羅口罩。

到郵局詢問寄口罩方法的陳先生表示，自己想寄到美國，今天先問、過幾天有空了再申請，但也應該不會當天申請就當天交寄，也是要等有時間再處理。

另一名李小姐則表示，原本想寄口罩到德國，結果才發現德國目前為防疫不收台灣包裹，只能趕快告知家人再想辦法。

板橋文化路郵局表示，由於寄口罩到國外要先透過經濟部貿易局專屬網站申請輸出許可證，過程的手續和限制很多，且有些國家因疫情關係不收台灣包裹，所以不少民眾一早就打電話到局內詢問細節，但截至下午2時，尚無民眾來寄口罩。

板橋郵局企劃行銷科專員陳勇志表示，要寄口罩的民眾也可以到郵務櫃台填寫申請口罩輸出許可證，傳真到貿易局辦理，但仍需要1、2天才能完成程序。

台中郵局副理陳湘慈指出，一早連線系統有狀況，直到下午1時才排除，民眾寄到海外的口罩包裹包括美國、英國，多選擇國際快捷、航空小包掛號等寄送速度較快的方式，以國際快捷為例，只要5天即可寄送到美國。

收發台南逾7成國際郵件的中華郵政台南郵局北區成功路郵局表示，截至今天上午10時30分尚未受理到國人寄送口罩到海外的包裹。

高雄市多處郵局郵務窗口一早就陸續有民眾要寄口罩給國外親友，但截至上午10時，包括新興等3處郵局等都沒有民眾交寄成功，主要卡在未事先向國貿局申請許可。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 中華郵政 郵局

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