加入第4輪預購 全聯、美廉社也可領口罩了

口罩實名制「十四天九片」上路，成人每兩周九片、兒童每兩周十片，第四輪口罩預購領取地點除四大超商，新增全聯與美廉社。另今天九時起也可海外郵寄口罩，對象為配偶或二親等內親屬，每兩個月一次，最多可寄卅片。

第四輪口罩實名制，自四月八日至四月十日預購四月十六日到四月廿九日的口罩。

台北市長柯文哲表示，口罩應該一天一個，「不是說假日我就不呼吸了」，如果按照中央說口罩生產量已達一千五百萬片，應該要一次可以買廿八個口罩，如果這樣就可下令全面戴口罩。

指揮中心指揮官陳時中表示，目前成人口罩配發量達兩億六千七百萬片、兒童口罩四千一百多萬片，配發量較總人口多，數量足夠每個人購買，「但這不是總量問題，是分配問題。」目前新口罩產線可能不穩定，需留安全存量。

陳時中以藥局口罩為例，目前一天配送總量為五百廿多萬片，若一次賣一個月份口罩，藥局每日配送量將飆升到近三千萬，配送數量一口氣翻六倍，再加上網路實名制預購口罩、公務專業口罩，同時配送，必須克服很多問題。

陳時中在例行記者會結束前，突然拿出一個信封，內有許多不同顏色的口罩，署名要給「阿中部長」，陳笑著說，這是南部一名十歲小朋友寄來的，台灣人很可愛，小孩也會撙節使用口罩幫助別人，令人感動，但提醒民眾無須寄口罩給他。

柯文哲說，他所以不敢下令學校要全面戴口罩，因為下這個命令就要負政治責任，如果沒辦法一天給一片，怎麼下令每天戴口罩？台北市即將推出口罩販賣機，柯文哲說，台灣自動販賣機技術相當成功，智慧口罩販賣機應該做得到，禮拜六就會給大家看。