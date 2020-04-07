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同一個電鍋蒸口罩和飯菜？毒物專家：怪怪的

聯合新聞網 / 綜合報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會現場準備電鍋，教大家如何蒸烤口罩重複使用。 圖／中央流行疫情指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在記者會現場準備電鍋，教大家如何蒸烤口罩重複使用。 圖／中央流行疫情指揮中心提供

新冠肺炎COVID-19）疫情讓口罩成為珍貴物資，日前中央流行疫情指揮中心例行記者會上，指揮官陳時中特地親自示範電鍋蒸口罩，傳授延長口罩壽命的正確做法。對此，食安與毒物專家、林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，不是所有口罩都適合這樣處理。

陳時中表示，經過科學驗證，口罩利用電鍋消毒後仍可維持效能，因此與疫情指揮中心研究組副組長、食藥署長吳秀梅在5日公開示範蒸口罩的步驟。記者會上，中山醫學大學副教授賴全裕也說明，電鍋內鍋加熱後高達165度，可殺死病毒和細菌，因此蒸過口罩的電鍋拿來蒸食物沒問題，若有疑慮也可以清洗後再使用。

根據《三立新聞》報導，顏宗海醫師指出，口罩確實能以這種「克難」方法重複利用，不過他強調，僅出入一般公共場合、通勤時的口罩可如此「復活」，若是進出過醫院，由於可能接觸到各種病毒，一定要直接丟掉，切勿再度使用。

至於蒸完口罩的電鍋能否再蒸食物，他則有不同見解。顏宗海醫師說，口罩上可能沾有污染物，利用同一個電鍋蒸食物，他覺得「怪怪的」，所以他建議分開使用，一個消毒口罩、一個蒸煮飯菜，比較安心。

吳秀梅也在記者會上提醒，用電鍋乾蒸的消毒法，可讓口罩重複使用3到5次，但若口罩本身已髒污或破損，就應丟棄。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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