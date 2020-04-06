重申口罩應撙節使用 陳時中：不夠再考慮增加

針對口罩片數是否增加，指揮中心指揮官陳時中今天回應，很想這麼做，但希望口罩撙節使用，若仍不夠用再來考慮增加。省著用也不是為了援外，而是全世界都應一起省。

隨著國內口罩產能不斷提升，從4月9日起成人口罩每14天可領9片，小孩則是每14天領10片。但也有不少人提議，成人應改為每14天可領10片比較夠用。

陳時中下午在記者會表示，很想增加口罩片數，但希望大家先感受一下14天9片夠不夠用，尤其是看到有些口罩沒有盡到利用價值，就換一片新的，但經濟部趕工每一片口罩都很辛苦，希望民眾撙節使用。

陳時中進一步指出，若撙節使用口罩仍不夠用，再來考慮增加。至於民眾蒸口罩、每天洗口罩套、洗手，保持衛生習慣也都很好，盡量省下防疫物資不是為了援外，而是全世界都應該一起省。

陳時中也反問，「上班族是否一定要一天一片口罩呢」，很多人要一天一片，有人說要14天10片，這跟大家的生活習慣有關，但14天9片應該足夠使用。

指揮中心副指揮官陳宗彥也在記者會分享一個小故事，他表示自己日前看到媒體報導，有一名小學孩子和家長，從口罩政策開始實施時，該用時就用，也省了80片捐給派出所，這表示大家如果省著用口罩，相信一定夠。