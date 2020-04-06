連假期間到擁擠場所 自主健康管理14天

中央流行疫情指揮中心今天上午提前召開記者會，指揮官陳時中表示，為確保國內社區防疫安全，民眾若在清明連假期間曾至人潮擁擠的地方活動，應自主健康管理14天，儘可能不上班、不上學，有症狀就醫必須打1922。

陳時中說，擁擠的定義包括上周六發出國家警訊的11個熱門景點，但不限於這些地點，民眾自己要能判斷，如有身體不適請撥打免付費防疫專線1922，就醫時務必告知國內、外旅遊史。

中央流行疫情指揮中心上午舉行記者會，指揮官陳時中呼籲清明連假期間民眾若曾至人潮擁擠的地方活動，請自主健康管理14天，儘可能在家上班。 圖／中央流行疫情指揮中心提供

清明連假國內多個旅遊景點人潮大爆發，中央流行疫情指揮中心4日緊急發簡訊告知出入這些地點的民眾要做好健康管理，包括富邦、鴻海等大型企業陸續宣布員工若有赴這11個景點，必須在家上班，中央流行疫情指揮中心上午提前召開記者會，呼籲連假期間有出入人潮擁擠的場所，應自主健康管理14天。

陳時中說，指揮中心依各方面的回報及新聞報導，知道連假期間各景點的擁擠狀況，為增加防疫的量能，指揮中心將重新檢視日前發布之企業防疫指引，提出異地上班和彈性上班的規畫。這幾天有到擁擠旅遊景點者，要自主健康管理14天，包括戴口罩、不必要不外出、不上班不上學，就醫也要打1922。

陳時中表示，上班族應將連假旅遊史告知公司，若曾去過擁擠地點，「盡量在家上班是最好的選擇」，如果真的需要去拿資料，拿電腦，大家要把安全距離拉開，並做好戴口罩、勤洗手等防護措施。

學生也要向老師報告連假期間的旅遊史。指揮中心已發醫界通函提醒最新通報定義及擴大採檢條件，要求針對有旅遊史且無法排除可能性者，都要採檢。

至於五一勞動節連假的因應措施，陳時中說，還要視疫情變化做調整。今天國內新增十例確診病例，其中九例為境外移入，新增本土案例為案356、343的孫子，由案356美國境外移入的丈夫傳給案343的妻子，再傳給孫子。