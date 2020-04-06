台鐵將檢討SOP 工會盼路警隨車

台鐵4月起實施拒戴口罩予以拒載後，零星衝突不斷，昨天甚至有乘客遭勸離後怒罵並攻擊女列車長。有列車長質疑台鐵未訂定明確SOP，台鐵產業工會也呼籲讓路警隨車協助，因為並非每站都有路警。

台鐵產業工會說秘書長魏豫綾說，昨天在百福車站女列長遭不配合戴口罩的乘客飆罵三字經及戳胸，該列車長為產工會員。事發後的確有許多列車長表達擔憂，因此希望在人力足夠狀況下，一旦列車長通報有事故，路警可以隨車協助。

另外魏豫綾說，希望台鐵可以全面發放防身噴霧，並落實使用的教育訓練，列車長是否配戴是其次，但至少每個人都備著，以備緊急狀況使用。

一名列車長向聯合晚報表示，政策實施以來，台鐵僅針對發燒客處理有SOP，針對未戴口罩者則沒明確處置方式。台鐵局內電報已通知未戴者予以拒載，卻要等路警來才有強制力，且非每個站都有配置路警，質疑「防疫根本玩假的」。

另一名列車長也說，規定沒戴口罩者不得搭乘列車，不過當有人沒戴時，屢勸不聽，還是只能在下一站請路警上車處理，這段過程中其他乘客已暴露在感染風險之中。

對此，台鐵局說，遇到類似狀況都有訂定相關SOP，列車長角色是勸導，勸導無效會請路警協助，路警有公權力可以蒐證並開罰。