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違反居家隔離 民代籲：共犯也要罰
隨著居家隔離檢疫人數越來越多，基層里長向民代陳情，防疫人力不足，恐成疫情破口。時代力量立委王婉諭表示，中央除針對違反居家隔離檢疫者要開罰，針對協助趴趴走、隱匿、知情不報者，也應該訂定罰則。
王婉諭今天與北市議員林穎孟、文山區華興里長陳峙穎舉行「居家檢疫再強化，協助隱匿要裁罰」記者會。里長陳峙穎說，有些居家檢疫隔離者趴趴走、外出倒垃圾、還有人邀朋友到家裡開趴，其他里還有居家檢疫者在社區與人網購面交等情事。有里長質疑，家人代接居家檢疫隔離的追蹤電話，這些都恐成防疫漏洞。
北市議員林穎孟也提到，最近她也接獲里長陳情，應該待在家的居家檢疫者卻被人帶出去玩，也聽聞有訪客到居家檢疫者家裡，這些狀況不斷發生，中央應該盡快在居家檢疫通知書中，更清楚明定訪客的相關規範。
陳峙穎提到，礙於個資，僅有里長、里幹事能追蹤檢疫隔離個案，但里民數高達近萬，居家檢疫人數也有三十多人，人力無法負荷，常發生鄰居檢舉才知道有居家檢疫者趴趴走，建議應將社區大樓管理員或總幹事加入追蹤的體系。
陳峙穎也說，居家檢疫隔離者大多與家人同住，中央應該也訂定隱匿、協助趴趴走等相關罰則，否則以目前的人力難以追蹤。王婉諭表示，會與衛福部討論能否針對蓄意協助居家檢疫者趴趴走、或隱匿不報者開罰，後續也會研議是否該加強法源。
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