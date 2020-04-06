快訊

直播／今確診4歲童遭爺奶傳染！幼兒園停課兩周、匡列175位接觸者

新增9例境外移入英美為主 累計57名確診者隔離

防疫和經濟都重要 陳時中：若矛盾會以防疫優先

中央社 / 台北6日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。 圖／中央流行疫情指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。 圖／中央流行疫情指揮中心提供

防疫手段日趨強烈，許多人宅在家，業者叫苦連天。指揮中心指揮官陳時中今天回應相關議題時說，經濟和防疫都是重要的社會問題，但防疫優先，隨時因應疫情選出最好的方式。

中央流行疫情指揮中心上午在記者會宣布，清明連假民眾南來北往往來密切，且觀光景點人潮擁擠，民眾若在連假期間曾到人潮擁擠的地方活動，要自主健康管理14天，且避免出入公眾場所，外出要戴口罩，盡可能在家上班。身體不適要打1922，就醫告知旅遊史。

有媒體在記者會提問，防疫措施增加，景點業者多有抱怨，目前是「防疫陳時中」，但「經濟陳時中」什麼時候上場，防疫和經濟如何平衡。

陳時中表示，這是一個重要的社會問題，「不過我們認為防疫優先」，但當然不是除了防疫，其他全部都沒有，會隨時因應疫情因地制宜，選出最好的方式。有政府會做事會安心，任何措施會跟相關經濟單位做最好討論，選擇最好方式。但有矛盾的情況下，會以防疫為優先。

此外，也有媒體提問，中國大陸學生私人群組有恐嚇陳時中的相關訊息；指揮中心副指揮官陳宗彥說，相關假訊息、恐嚇言語，警方會出面處理也會了解實際狀況，所有人的人身安全都應該在台灣土地上受到保護。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

延伸閱讀

口罩電鍋消毒態度轉變 陳時中：因要嚴謹實驗

增4歲童個案傳「北市公托暫停課」陳時中：有可能

發國家警報後生意下滑 陳時中向旅遊業者致歉

自主健康管理對象難定義 陳時中：居家檢疫不能見訪客

相關新聞

超商預購口罩 最快4月下旬上路

為了讓口罩購買流程更簡便，行政院正研擬口罩實名制3.0，預計最快四月下旬就能啟動超商預購模式。行政院發言人Kolas Yotaka表示，除了要讓曾在網路購買的人減少續購時間，未來也希望擴大口罩預購服務範圍，讓目前只在實體藥局排隊、沒有網路預購習慣的人，也能就近省時在超商預購，但細部做法仍在研擬。

連假期間到擁擠場所 自主健康管理14天

中央流行疫情指揮中心今天上午提前召開記者會，指揮官陳時中表示，為確保國內社區防疫安全，民眾若在清明連假期間曾至人潮擁擠的地方活動，應自主健康管理14天，儘可能不上班、不上學，有症狀就醫必須打1922。

國旅領隊未納觀光紓困 林佳龍承諾會解決

新冠肺炎疫情衝擊觀光產業，交通部提出相關紓困方案，並在日前納入無雇主導遊領隊。有學者提出，國內旅遊領隊仍不在這次的納入名...

連假出遊後自主健康管理 陳時中盼顧全防疫

疫情指揮中心指揮官陳時中今天要求，清明連假曾出入人潮擁擠場所民眾自主健康管理14天、戴口罩，儘量在家上班，相關規定「很痛...

與2月說法不同？ 陳時中：口罩電鍋消毒實驗確認才公布

中央流行疫情指揮中心昨記者會上演有趣畫面，指揮官陳時中與食藥署長吳秀梅示範電鍋蒸口罩，證明可消毒後重複使用。

高鐵宣布去過11景區今起自主健康管理 交部也全面查

清明連續假期許多民眾出遊，中央流行疫情指揮中心前天針對11個景點發布國家級警報，今天上午更呼籲，連假曾至擁擠場所須自主健...

台北市居家隔離、檢疫補助七千元 即日起線上申請

新冠肺炎疫情越來越嚴峻，北市確診案例飆破100人，也是全台確診案例數最多的縣市。對此，北市府副市長黃珊珊直言，北市是確診...

北市推千人防疫就業方案 上千名額不到1天就秒殺

受到新冠肺炎疫情衝擊，台北市失業人數較去年同期攀升45.74％。為此，北市府推出「千人防疫就業方案」，總計1千零1個就業...

沈榮津：口罩本周日產能可達1500萬片

經濟部表示，連假過後口罩日產能將挑戰1500萬片，經濟部長沈榮津上午赴立院財委會時受訪表示，以「熔噴不織布」來看，國內日...

國5蘇澳服務區沒戴口罩不准進 規畫社交距離動線太厲害

人來人往的國道休息站也要符合室內社交距離規定，國五蘇澳服務區即日起要求進入休息站的民眾都要戴口罩，所有店家都取消試吃，更...

明天上班上課如臨大敵 北捷提醒「務必全程戴口罩」

中央疫情指揮中心4月3日宣布，搭乘大眾運輸工具應全面戴口罩，台北捷運同步強制乘客戴口罩，根據北捷統計，實施首日至今天下午...

防疫再升級 搭計程車未戴口罩司機可拒載

中央流行疫情指揮中心今天表示，為了讓防疫系統更完善，計程車也納入大眾運輸工具防疫系統，宣布搭乘計程車必須配戴口罩，否則司...

熱門新聞

一張圖看一周天氣！明後天全台有雨 玉山有望降四月雪

獨／扯！未戴口罩還對列車長襲胸 台鐵延誤近半小時

病毒可在口罩外層活7天、內層4天 醫師：不宜久戴、重複用

只是休息2周！全港最佳素食「心齋」4月8日在台復活

獨／基隆人27年的回憶！「全家福海鮮樓」 4月8日停業

油價連6降 網友質疑：物價不降不合理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。