連假出遊後自主健康管理 陳時中盼顧全防疫

中央社 / 台北6日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／中央流行疫情指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／中央流行疫情指揮中心提供

疫情指揮中心指揮官陳時中今天要求，清明連假曾出入人潮擁擠場所民眾自主健康管理14天、戴口罩，儘量在家上班，相關規定「很痛苦，但一定要執行」，希望雇主不能因此處分相關員工。

中央流行疫情指揮中心上午加開記者會，宣布清明連假後的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫措施。但對何謂「人潮擁擠」，陳時中說，定義不明是因為難以定義，沒辦法每一個事情都必須由政府清楚規範，希望民眾有自覺意識。

陳時中指出，如果民眾自覺有風險，就要為了保護自己、家人而判斷，嚴格遵守自主健康管理，如果沒辦法在家上班，就嚴格遵守安全距離、戴口罩、勤洗手。

他表示，嚴格來說，民眾若在連假期間曾去過日前二次發布國家級警訊的景點，如墾丁、花蓮夜市、嘉義文化路、阿里山風景區、烏山頭水庫等數個景點及其他人潮擁擠的地方，有長時間、密切跟不特定人接觸就應遵守自主健康管理14天的規定。

如果連假曾到人潮擁擠處，陳時中說，若有旅遊史、有症狀就不要上班，也不要上學，老闆或學校不能要求學生或員工必須到校或到班，也不能因員工自主健康管理而處分。

他也指出，不是說民眾只要搭過捷運就要自主健康管理，還要考量接觸時間等。規則一直在變化，因此波疫情沒有範例可考，症狀多變性也帶來很大的困難，相關規定「很痛苦，但一定要做」。

疾管署組長楊靖慧表示，醫療端對連假出遊擁擠狀況很憂心，在連假前已經宣布保持社交距離、無法做到要戴口罩，但連假的狀況，「看起來出乎預期」，已經準備好的採檢量能跟場所應該足以因應連假後的人潮。但想要避免更多的傳播，就必須自主健康管理，有到人潮擁擠、沒戴口罩者就自主健康管理。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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