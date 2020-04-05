大眾運輸強制戴口罩 新北統計4乘客不聽勸遭報警
搭乘大眾運輸強制戴口罩，新北市交通局統計截至下午3時，今天共有151名公車乘客經勸導後戴上口罩，有103名乘客遭勸離未搭車，另有4名乘客因不願配合，由司機員報警處理。
新北市交通局表示，今天上午8時20分許，一名60多歲男子要搭首都客運62線公車，在台北市萬華區莒光路口站要上車時，因沒戴口罩被司機員勸導，司機勸導無果後報警，男子在警方未到場前自行離去。
另一名年約40歲婦人，上午9時25分欲搭乘台北客運657路線公車，因未戴口罩、不聽司機勸導，並與司機發生爭執，司機報警後由警方到場將她帶離。
上午10時許，一名50餘歲婦人欲搭乘台北客運701路公車，因不願戴上口罩，由司機員報警後警方到達現場帶離。
上午10時40分，一名50餘歲男子欲搭乘淡水客運860路線，因未戴口罩且上車未刷卡，司機勸導無效後，將公車開到淡水水碓派出所請警方處理。
新北市交通局運輸管理科科長林詩欽表示，中央指揮中心3日宣布大眾運輸強制戴口罩，新北市交通局同步公告實施，違者處最高罰鍰新台幣1萬5000元；公車業者也都派員在各大場站以及隨車稽查，確保駕駛員依規定程序提醒勸導未戴口罩乘客。
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