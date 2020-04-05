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雙鐵禁食 台鐵：特殊需求會個案處理

聯合報 / 記者曹悅華鄭維真／連線報導
台鐵暫停在列車上販售便當、飲料，但車站內仍會販售。記者林俊良／攝影
台鐵暫停在列車上販售便當、飲料，但車站內仍會販售。記者林俊良／攝影

配合中央流行疫情指揮中心指示，台鐵、台灣高鐵宣布，即日起列車上，全面暫停販賣便當、飲料與食物。不過有民眾質疑，坐一趟五、六小時火車，難免感到肚子餓，若本身有血糖問題，是否能保持彈性；台鐵表示，若有特殊需求，如健康問題、小朋友需要餵食等，會予以彈性個別處理，不可能讓旅客連一口水都不能喝。

交通部長林佳龍昨天表示，「空運到陸運防線一定要守住」，但由於搭乘雙鐵時間往往很久，基於身體有疾病的民眾、老弱婦孺可能有用藥、喝水等特殊需求，將視實際情況彈性處理。

台鐵昨起暫停列車電話預訂與票訂便當服務，今起各列車停售便當，飲料與食品，同時停止交付乘客預訂的便當，已票訂便當的旅客，可在乘車前至售票窗口退訂或於車上退款。

高鐵自昨天起，要求自備餐食或商務車廂旅客，將餐點帶下車後再食用。今起除全面暫停車上餐飲販售，自動販賣機也停賣；商務車廂亦暫停供應熱飲、書報雜誌，改為提供單獨包裝的甜鹹點心及瓶裝水。

對於新政策，民眾反應不一，林小姐直言「很錯愕」，她每周至少搭乘兩趟普悠瑪列車往返台北、花蓮，搭車時間剛好都是用餐時間，希望可以適時開放旅客進食。

李先生則說，會克制想吃東西慾望，畢竟現在屬於非常時期，此舉除減少每位乘客感染風險，也降低員工直接接觸乘客機率，對雙方都是好的，會主動配合，只是需要時間適應。

台鐵局表示，現以柔性勸導方式，同時透過廣播宣導，列車長看到或是接到乘客反映有旅客拿下口罩進食，也會前往勸阻。

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