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戴口罩搭北捷首日 1600人經勸導進站200人離開

中央社 / 台北4日電
今天開始，搭乘北捷、雙北公車全面配戴口罩，不聽勸導將開罰，捷運派人舉牌宣導。 記者曾吉松／攝影
今天開始，搭乘北捷、雙北公車全面配戴口罩，不聽勸導將開罰，捷運派人舉牌宣導。 記者曾吉松／攝影

因應新冠肺炎疫情，搭乘大眾運輸都需戴口罩。北捷表示，截至上午11時運量12.7萬人，約1600人經勸導後戴上口罩進站搭乘、200人離開車站，無強制開罰。

中央流行疫情指揮中心昨宣布，搭大眾運輸工具應戴口罩，勸導不聽最重罰新台幣1萬5000元。雙北則達成共識，今起沒戴口罩不得搭台北捷運、台北與新北市公車或其他大眾運輸工具，先勸導，屢勸不聽者，可罰新台幣3000元到1.5萬元。

台北捷運公司表示，截至11時運量約12.7萬人，勸導後戴上口罩進站搭乘約1600人、拒絕運送（離開車站）約200人，無強制開罰情形，過程順利。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

延伸閱讀

疫情指揮中心宣布搭乘大眾運輸工具都須要戴口罩

搭大眾運輸沒戴口罩罰1.5萬 新北10人沒戴、勸阻有效

指揮中心定調 搭大眾運輸不戴口罩 可罰1.5萬

中央宣布撘捷運不戴口罩開罰 北捷：原則上配合照辦

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