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網傳長輩圖「口罩越領越少」眼科醫師諷：數學死當了？

聯合新聞網 / 綜合報導
網傳「口罩越買越少」圖，讓眼科醫生無奈說數學死當了。 圖／取自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間
網傳「口罩越買越少」圖，讓眼科醫生無奈說數學死當了。 圖／取自睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間

台灣為防堵新冠肺炎(COVID-19)爆發，早在2月實施了「口罩實名制」配給制度，因產量上升，也從初期的7天購買3片調整為現在的14天能購買9片，但是近來在網上傳著一張「口罩越領越少」的長輩圖，讓一名眼科醫師黃宥嘉諷「製圖人的數學英文都被死當了。」

眼科醫師黃宥嘉在臉書「睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間」發文指出，網上流傳著一張「口罩購買」圖，圖內寫著「現在14天÷9片口罩＝1.55每／天 ，以前7天÷3片口罩=2.33／每天 」並且在上面寫上了越領越少的字樣，她笑說「製圖人的數學英文都被死當了，圖是意思是從2.33天領一片變是1.55天領一片吧，這是看貶台灣人民數學英文很差？」

圖上意思寫著14天領9片，每天領1.55片，先前的7天領3片，等於每天領2.33片，所以新的口罩制度會導致「越領越少」，但正確來說應該是從原先的2.33天只能使用1片，縮短成1.55天能使用一片，結論應該是台灣人的口罩越領越多。

網友看完也紛紛留言「我以為我數學已經很差了，但天外有天人外有人，無極限啊」、「為反對而反對，小學數學老師都哭了」、「我不用算也知道7天領3片，14天領6片，真無言...」、「這種邏輯還敢寫出來也是好笑」、「什麼都會背叛你，只有數學不會，因為數學不會就是不會」、「英文也死當，mask」。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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