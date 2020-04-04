北桃高捷運公車強制戴口罩 不聽勸動用警力

中央流行疫情指揮中心昨拍板，即日起搭捷運、公車等大眾運輸工具須全面戴口罩，勸導不聽可開罰．台北、新北市及桃園、高雄捷運公司都表示，今起會強制實施，拒載沒戴口罩乘客。若勸導仍不聽，除開罰，甚至會動用警方到場處理。

不同的是，基隆市公車、客運六日起才會強制乘客載口罩，市長林右昌說，讓民眾有緩衝時間，連假後再實施。

日前一名男子卻進北捷東門站搭捷運，疑因不滿保全勸他戴上口罩，在服務台暴怒大罵，連好言相勸、願意主動提供口罩的路過旅客，都受池魚之殃挨罵。在基隆，曾有公車司機勸沒戴口罩學生，在密閉空間嬉笑聊天可能飛沫傳染，學生不領情，揚言要把車號記下來，還引發熱議。

北市交通局表示，今起強制實施戴口罩，任何形式口罩皆可，不一定要外科醫療口罩，否則不能搭公車、進入捷運閘門，經勸導不聽會開罰，極端個案不排除通知警方到場，依社會秩序維護法處理，可處三日以下拘留。

新北市一月就開始宣導民眾搭大眾運輸戴口罩，市長侯友宜昨說，全力配合中央指示，並在車站告示，確保防疫工作完整性。

機場捷運原訂本月九日起才要強制戴口罩，中央昨宣布後，提前今天上路。桃園捷運公司表示，若民眾經勸導仍不聽，除開罰，另會依旅客須知第六條，會同警察人員強制未戴口罩旅客離開。

高雄捷運公司表示，四月一日起即柔性勸導乘客要戴口罩，現在有罰則，要是民眾強行上列車又堅持不戴口罩，將依法開罰。

由於高雄捷運站超商沒配售口罩，高捷表示，部分車站洗手間原有口罩販賣機，但已無口罩可賣，提醒民眾記得「帶」口罩，否則真的不能上捷運。