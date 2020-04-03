雙北擬4/9後 沒戴口罩禁搭公車與捷運

因應新冠肺炎疫情，台北市副市長黃珊珊表示，擬於9日成人14天可買9片口罩後，宣布沒戴口罩禁搭雙北公車與捷運。並說希望每人每天一片口罩，再要求全面配戴較合理。

黃珊珊今天在疫情會報後接受媒體聯訪時表示，中央認為在公共運輸上保持社交距離有困難、建議戴口罩，今天會請交通局跟新北協調，擬於9日口罩新制、成人14天可買9片後，共同公告沒戴口罩者不能搭公車與捷運。

黃珊珊指出，今天看到藥局還是有人在排隊買口罩，顯見民眾還無法全面取得，所以選在9日口罩比較容易取得的時間點規範，最好的情況還是每人每天至少可以配到一片。

有媒體提問，口罩外交政策是否與大眾運輸戴口罩衝突，黃珊珊表示，外交政策有其必要性跟考量，但若要強制大眾運輸上戴口罩，希望讓民眾至少能一天一片，才比較有道理。

黃珊珊指出，傳染病防治法本來就有授與中央跟地方權限，以法源來說沒問題，因雙北是共同生活圈所以希望一起制定。將來執行面若有困難，例如碰到硬要上車的乘客，有沒有強制力與處罰等，則需中央授權。