實名制美意變調 網友爆料口罩抬價轉售「15片400元」

口罩實名制實施以來，國人已從每7天兩片，到現在每14天9片，需求漸漸被補足，但竟有人排完實名制口罩，再以高價轉售。有網友在臉書社團「爆怨公社」發文，表示看到有人在社團賣口罩，一片要26塊多，讓他氣得直呼：「把口罩留給需要的人。」

網友1日在臉書社團「爆怨公社」發文，稱近日加入臉書上的醫療物資社團，看到裏頭有人疑似轉賣實名制的醫療口罩，15片賣400元，相當於原本一片5元竟翻價到一片26元多，令原po覺得實名制的美意變調，變成轉賣時抬高價格的「品質保證」。

且更令人氣憤的是，這些人本身都已有一定數量的口罩，排隊購買實名制只是為了比誰囤積的多，或是看「能不能買到正夯的顏色」上網炫耀，甚至有人是為了拿醫療口罩去換能戴漂亮的口罩，讓原po生氣寫下：「可以拜託把口罩留給真正需要的人嗎？」

貼文一出，網友們紛紛留言要原po趕快去檢舉，「高價轉賣好像會被罰」、「如果是刻意囤積防疫資源後抬高售價轉賣，可以依傳染病防治法檢舉」、「直接檢舉就可以了，哄抬口罩物價」。

依據2月底通過的《紓困特別條例》第12條，對於經中央衛生主管機關公告之防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資，哄抬價格或無正當理由囤積者，最高可處五年以下有期徒刑。民眾若有囤積或抬價，可播打1950消費者服務專線檢舉。