聽新聞
test
0:00 / 0:00
檢疫期間亂跑重罰100萬 竹縣男子林東京提訴願
新竹縣男子林東京居家檢疫期間失聯，竹縣衛生局重罰新台幣100萬元，不過，林東京不滿縣政府處罰過重提起訴願。衛生局今天表示，已收到林男訴願書，尊重林男訴願權利。
新法「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」在2月27日起生效後，新竹縣男子林東京日前應配合居家檢疫卻失聯亂跑，新竹縣政府於3月3日開罰100萬元，是新法生效以來重罰首例。林男的繳款期限到4月7日。
衛生局指出，目前已經收到林男提出訴願書，也尊重林男的訴願權利。不過，後續的強制執行流程不會受到影響，只要林男未繳納，將在4月8日啟動強制執行程序，也已建請司法機關參酌其行徑，予以限制出境。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言