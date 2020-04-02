檢疫期間亂跑重罰100萬 竹縣男子林東京提訴願

新竹縣男子林東京居家檢疫期間失聯，竹縣衛生局重罰新台幣100萬元，不過，林東京不滿縣政府處罰過重提起訴願。衛生局今天表示，已收到林男訴願書，尊重林男訴願權利。

新法「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」在2月27日起生效後，新竹縣男子林東京日前應配合居家檢疫卻失聯亂跑，新竹縣政府於3月3日開罰100萬元，是新法生效以來重罰首例。林男的繳款期限到4月7日。

衛生局指出，目前已經收到林男提出訴願書，也尊重林男的訴願權利。不過，後續的強制執行流程不會受到影響，只要林男未繳納，將在4月8日啟動強制執行程序，也已建請司法機關參酌其行徑，予以限制出境。