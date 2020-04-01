口罩供應仍不足 政府的話怎麼聽？

口罩日產量持續增加，宣稱即將日產1,500萬片，甚至總統蔡英文宣布要用1,000萬片口罩援外。但人民還在苦苦排隊、基層口罩需求量依然不足，甚至第一線醫護也有口罩缺口，凡此都影響防疫。到底台灣的口罩算不算夠用？政府應該給個說法。

網路預購仍買不到

針對政府之前推「口罩實名制2.0」，中華大學講座教授杜紫宸曾表示，第1週網路預購的口罩數是700萬片，如果網路預約人數遠大於此，將採取公開抽籤方式分配。「這就是規劃不周的漏洞！」杜紫宸指出，那些没有抽到籤的民眾，本來可以去排隊拿到的額度，「你怎麽還給他？」淪為「換一種方式買不到」。

實名制2.0制度需要自然人憑證和讀卡機，否則就要用手機App去買，許多年長者只好知難而退。若預購人數超過預定人數，將於首周登記截止日隔天公開抽籤，年輕人可能忙了半天仍買不到。即使用健保App下訂成功，還要用ATM轉帳匯錢，再找時間到超商領取，這是便民，還是不便民？

國內排隊卻贈國外

臉書社團《我是新店人》版主曾貼出照片，顯示新店藥局依舊大排長龍等買口罩感嘆：「還要多久才可以讓民眾脫離每週排隊1、2個小時，只能買3片口罩的苦日子？」竟反被網友狂酸：「人在福中不知福」、「直接出國就不用這麼痛苦囉」。

然而，總統蔡英文1日宣布將捐1,000萬片口罩給疫情嚴重的友邦醫療人員，對此，公務人員協會榮譽理事長李來希表示，政府為了口罩對人民重刑伺候，怎麼一下子就多出了1,000萬片口罩可以送人？不禁大嘆：「莫非是愚人節玩笑？」

話術掩飾口罩不足

關於「我OK，你先領」，PTT有網友曾發文突破盲點表示，現在一直宣導「把口罩留給需要的人」，但「口罩不是全部被強制徵收了嗎？需要的人拿不到口罩，豈不就是分配有問題嗎？口罩都分去哪了？」質疑口罩分配流向的話從未止息。

提到隨著口罩產量增加，應可配給第一線防疫人員，包含醫護工作人員、計程車司機、警察特別執勤人員、救護消防車人員等。民進黨立委高嘉瑜27日在立法院對此質詢時，行政院長蘇貞昌卻只能回答：「我們好不容易剛來到每天生產1,200萬片，況且台灣有2,300萬人。」

實名制3.0在4月中將上路，政府聲稱14天能買9片，插健保卡就可以預訂口罩，希望能讓民眾取得口罩愈來愈方便，讓防疫美名更落實。

【更多精采內容，詳見 】