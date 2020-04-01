口罩戴久耳朵痛！超辣OL曝「迴紋針妙招」 網歪樓瘋傳：太實用

新冠肺炎肆虐全球，也因為疫情延燒，導致各地瘋囤貨、搶口罩，但即便搶到了口罩，戴久了鬆緊帶勒住耳朵其實超不舒服，就算剛開始沒有感覺，再半天之後耳朵後方就會感覺疼痛，而近日在網路上就有一名馬尾正妹分享了「迴紋針解方」輕鬆解決太緊的問題，貼文一出網卻歪樓，焦點都在她的超辣背影。

這名身穿白襯衫加短裙的正妹OL名為馥馥，日前在IG指出由於公司是密閉空間，值班一整天為保護自己、他人，就得戴整天口罩，不過這也讓她的耳朵感到非常疼痛。馥馥便分享一個DIY妙招，就是用小的迴紋針勾在口罩後面，再用頭髮蓋住，不但能減輕疼痛，還能完美隱藏迴紋針。而她也說明，「此方法也可以參考活頁扣環喔。」

超實用的方法不僅讓網友瘋傳，除此之外更有男性粉絲歪樓直呼「迴紋針根本不是重點吧，身材棒的正妹著OL服裝真的有一番誘人的氣息！」事實上照片中的角度是側背面，既沒有露到胸也沒有秀到美腿，但若隱若現的襯衫與包不住的好身材曲線，反而更增加遐想空間，「還沒試做這樣的方法，來試試看正妹教的有沒有比較有用」、「有人看到迴紋針嗎」、「我只看到白襯衫、黑絲襪」、「我的重點完全不在口罩上」、「姐眼睛很美，會電宅男」。