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口罩戴久耳朵痛！超辣OL曝「迴紋針妙招」 網歪樓瘋傳：太實用

聯合新聞網 / 綜合報導
口罩戴久耳朵痛？馬尾妹曝迴紋針解方。（圖／翻攝自 fufu0615 IG ）
口罩戴久耳朵痛？馬尾妹曝迴紋針解方。（圖／翻攝自 fufu0615 IG ）

新冠肺炎肆虐全球，也因為疫情延燒，導致各地瘋囤貨、搶口罩，但即便搶到了口罩，戴久了鬆緊帶勒住耳朵其實超不舒服，就算剛開始沒有感覺，再半天之後耳朵後方就會感覺疼痛，而近日在網路上就有一名馬尾正妹分享了「迴紋針解方」輕鬆解決太緊的問題，貼文一出網卻歪樓，焦點都在她的超辣背影。

這名身穿白襯衫加短裙的正妹OL名為馥馥，日前在IG指出由於公司是密閉空間，值班一整天為保護自己、他人，就得戴整天口罩，不過這也讓她的耳朵感到非常疼痛。馥馥便分享一個DIY妙招，就是用小的迴紋針勾在口罩後面，再用頭髮蓋住，不但能減輕疼痛，還能完美隱藏迴紋針。而她也說明，「此方法也可以參考活頁扣環喔。」

超實用的方法不僅讓網友瘋傳，除此之外更有男性粉絲歪樓直呼「迴紋針根本不是重點吧，身材棒的正妹著OL服裝真的有一番誘人的氣息！」事實上照片中的角度是側背面，既沒有露到胸也沒有秀到美腿，但若隱若現的襯衫與包不住的好身材曲線，反而更增加遐想空間，「還沒試做這樣的方法，來試試看正妹教的有沒有比較有用」、「有人看到迴紋針嗎」、「我只看到白襯衫、黑絲襪」、「我的重點完全不在口罩上」、「姐眼睛很美，會電宅男」。

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大家應該都認為⋯業務就是待在辦公室涼涼吹冷氣客人要買車就會自己進來了🙄不對🙅🏻‍♀️⋯ 我們要跑車行、同業⋯甚至外展在外面風吹日曬，公司舉辦活動也是在戶外一整天☀️試乘時也是沒有隔熱紙要被曬乾了⋯老實說太陽也是沒有少曬到🙈 業務四年的我一直都沒正視這個問題，仗著自己皮膚不算白（一直誤解斑是皮膚白的人在長得）這種事情是不會發生在我身上的🤷🏻‍♀️ 前幾天照鏡子發現自己鼻頭鼻梁👃🏻還有臉頰顴骨的地方竟然長斑了😭想想最近都最近都戴著口罩😷是個好時機～就來到聖宜診所啦🤩這次是皮秒雷射👀 美容師細心的幫我卸妝、敷麻藥（因為第一次有點緊張怕痛，所以美容師幫我敷比較厚一點也久一點）貼心的安撫我說像是橡皮筋彈到臉而已，不要緊張😓 真的是一點點刺痛而已，不過還是不爭氣落淚了💧打完後使用冰涼的面膜敷臉、冰塊🧊冰鎮、消腫🤗 剛打完臉還有點漲漲的、紅紅的，斑的地方都結痂了，現在就好好照顧結痂等待之後美美的吧🥰 #聖宜診所 #聖宜診所sainteirclinic #診所 #杏仁酸 #杏仁酸煥膚 #醫洗臉 #面膜 #面膜控 #美白 #去角質 #雷射 #皮秒雷射 #保濕 #除毛 #醫美 #台中醫美 #醫美診所 #醫美品牌 #醫美保養 #保養 #電波 #拉皮 #新年 #新年快樂 #台中美食 #台中餐廳 #台中小吃 #台中燒肉 #台中景點 #台中燈會

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秘境✨夢谷瀑布✨ 臨時起意⋯所以裝備非常不齊全🤣穿著長褲👖還有不止滑的白色球鞋👟 當天可能太冷了🌬沒有其他遊客⋯溪水不算湍急但是石頭🗻上面有青苔而且不太穩，爬到中間就想放棄🤦🏻‍♀️想想既然來了⋯要爬到最前面💪🏻捲起褲管、袖子奮力一躍！終於到最接近瀑布的石頭了💦 很瘦的褲子 @am__our 前扣美背內衣 @love_mybra #南投 #南投景點 #南投美食 #南投一日遊 #南投旅遊 #仁愛鄉 #秘境 #南投秘境 #埔霧三瀑 #戲水 #婚紗 #婚紗景點 #bikini #nike #埔里 #埔里景點 #埔里秘境 #台灣 #觀音瀑布 #彩蝶瀑布 #夢谷瀑布 #埔霧 #瀑布 #Taiwan #Puli #Nantou #taiwantravel #nantoutravel #popdaily #popdailytaiwan

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新冠肺炎 COVID-19 口罩

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