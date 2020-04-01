他曝口罩那週可買12片 網友一看算法傻眼嗆：亂解讀

中央流行疫情指揮中心公布4月9日起，每人可以購買9片口罩，不過就有網友問，9日當天是否「重新計算天數」變成當週能購買12片，對此網友則出面反駁表示規則不變，也有網友嗆不要亂解讀。

一名網友在「Ptt八卦板」針對口罩購買規則發文表示，若在4月4日先買一週3片口罩，是9日當天就能再購買9片口罩，等於那周可購入總共12片口罩，還是要隔7天後，等到4月11日才能買9片？

文章一出，網友皆表示，政府只有增加口罩數量和調整購買時間的間隔，及取消每日單雙號的限制，其餘規定都不變，也就是包含8日當天之前所購買的口罩，要等7天才能再購買，還有網友嗆「真的一堆人不會買」、「不要亂解讀」、「『其餘的規定不變』這幾個字有這麼難懂嗎？」

而苗栗仁川藥局也製作圖表解釋，4月8日（含）前下次領口罩日就是日期加上7天，而4月9日（含）後下次領口罩日就是加14天，另外也有網友表示，「可以去看健康存摺，會幫你算下次可購買日期」。