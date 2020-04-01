快訊

直播／社交距離指引下午公布！ 陳時中籲連假保持社交安全距離

「服儀解禁」草案檢視：保護學生外 如何邁向最佳解？

台灣防疫成果驚艷國際 美加百名醫師視訊取經

中央社 / 台北1日電
林口長庚醫院副院長賴瓊慧。圖／賴瓊慧提供
林口長庚醫院副院長賴瓊慧。圖／賴瓊慧提供

新冠肺炎全球延燒，台灣防疫成果驚艷全球。美國、加拿大多達100名醫師近日跨海透過視訊向長庚醫院取經，大讚台灣防疫成果及民眾政策配合度，並與台灣分享臨床治療經驗。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）全球大流行，台灣在疫情延燒之初早已做足各種準備，如今全球已有超過85萬例確診病例，台灣僅322例確診、5例死亡，防疫成果獲全球肯定，包括友邦國家、國際護理組織都紛紛向台灣請教防疫經驗。

林口長庚醫院副院長賴瓊慧今天透過新聞稿表示，近日接獲美國女醫師協會（American Medical Women’s Association，AMWA）前任理事長莫西（PadminiMurthy）主動聯絡，希望以視訊會議了解台灣醫院、政府對新冠肺炎的因應政策。

賴瓊慧指出，這項跨海會議昨天上午7時30分登場，共有100多名來自美國、加拿大共52間醫院、機構、私人診所醫師，與林口長庚醫院感控專家交換抗疫心得並汲取經驗。

賴瓊慧說，會議進行的一個半小時中，長庚醫療團隊分享了包括政府從武漢封城前至目前為止的各項防疫措施，例如口罩禁止出口、邊境管理及限制來台訪客、接觸者及高風險個案篩查隔離措施、防疫資源的分配等，以及篩查策略的運用，像是配合指揮中心針對高風險疑似個案及接觸者的主動篩檢、討論檢驗能量及時效。

此外，長庚醫院也分享病人就醫流程動線的規劃、對不同感染風險病人的分艙分流，以及從安全的綠區到疑似或確診個案的紅區專責病房安排；在防護裝備及資源的盤點方面，台灣不僅使用N95口罩，在照顧疑似或確診個案時更確保單次使用，避免感染風險。

與會的美加醫師除了對於台灣專家均戴口罩開會表示讚許，也分享他們收治新冠肺炎患者的臨床特點、治療藥物選擇、病人感染後病毒的存續時間及陰轉時間、病人陰轉後是否具有傳染力等。

賴瓊慧表示，美國疫情方興未艾，希望藉由這次的視訊會議讓美國、加拿大的醫師學習台灣寶貴的經驗，未來也盼向他們學習治療經驗，並且互相關懷、互相打氣與互相合作，一起成功對抗這次嚴峻的疫情。

國際女醫師協會成立於1919年，是世界衛生組織（WHO）旗下的非政治、非營利、非地域性機構及諮詢團體，目前會員包括90個國家，分布於6大洲，並比照世界衛生組織分成北歐、中歐、南歐、北美、拉丁美洲、中亞、西太平洋區、東非8個區域，台灣除了是會員國之一，也將於2022年主辦每3年一次的世界大會。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

延伸閱讀

愚人節警世文！北市動物園「巨大動物」教你怎防疫

中市推安心旅宿 盧秀燕視察飯店防疫流程

防疫 台北市立高中職6日起平日不開放

兒童節禮物助防疫 金門學童獲贈口罩套

相關新聞

今起搭台鐵要戴口罩 基層苦嘆：壓力超大 部長知道嗎？

交通部長林佳龍昨晚宣布，今起搭乘雙鐵、客運，除發燒會拒載，旅客也必須戴口罩才能進站。不過就有台鐵基層員工表示，突如其來的...

直擊大眾運輸全面戴口罩 第一天上路就破功

交通部長林佳龍昨宣布今起搭乘台鐵、高鐵等大眾交通工具都要量體溫、戴口罩，台北車站今天上路第一天狀況大致良好，99%旅客進...

台大醫院防疫新制 6日起沒登記不能入院探病

新冠肺炎疫情嚴峻，北部某醫學中心曾發生院內感染，社區中的確診個案也越來越多。台大醫院今宣布新制，4月6日起，探病必須先預...

北榮防疫再升級 4月6日起未預約訪客禁入

醫院新冠肺炎防疫措施再升級，台北榮總今天公布，自4月6日起，全面實施探病預約制，所有探病訪客均須於「預約探病APP」或網...

全台首部加裝防疫隔簾的防疫專車 清明連假上路

為保障乘客健康，國光客運「防疫2.0」防疫專車清明連假上路，推出全台第一部加裝透明防疫隔簾的防疫專車，並將於周四清明連假...

家樂福蔬果區供一次性手套、保護員工現場人員戴護目鏡

防疫期間除了保持1～1.5公尺距離，戴口罩勤洗手，也該避免重複接觸。為保障顧客安全，家樂福防疫走在最前線，生鮮區易重複拿...

社區傳播消毒指引出爐 感染病例50公尺周圍都要大消毒

新冠肺炎疫情延燒，為因應未來可能進入社區傳播階段，環保署擬定消毒指引，未來若發生社區傳播，地方環保機關應針對感染病例周邊...

通勤族哀號！雙鐵客運戴口罩 立委批「上路太倉促」

交通部昨宣布今天起搭乘雙鐵、客運需戴口罩，未戴者及體溫超過37.5度者採取拒載。今天就有立委質疑，該政策上路過於倉促，引...

量體溫人潮看不到盡頭、耽誤行程 台鐵：請旅客配合

今起搭乘大眾運輸全面量體溫、戴口罩，台鐵運務處長張錦松表示，今早目前為止各車站都很順利，也有少數旅客抱怨耽誤行程，呼籲旅...

郵局量體溫首日操作些微「卡卡」 民眾配合度高

今天郵局全面量測體首日，一早8點多，北門郵局志工跟警衛就在門口「備戰」，對進入郵局的民眾進行額溫量測，不過，因尚不熟悉額...

今起搭雙鐵、客運強制戴口罩 交通部：不配合依法開罰

交通部昨宣布所有交通場站、郵局自今天起全面量體溫，若超過37.5度將拒載、拒絕進入，同時要求乘客戴上口罩。針對未戴口罩者...

全台首輛裝透明隔簾客運 國光防疫專車清明連假上路

因應新冠肺炎疫情，國光客運今天宣布，為加強保障搭乘旅客健康，全台第一輛加裝透明防疫隔簾的防疫專車，將於明天清明連假正式上...

熱門新聞

直擊大眾運輸全面戴口罩 第一天上路就破功

史無前例！澎湖福朋喜來登「買住宿送機票」 現省2萬

超商領預購口罩「3個中2個不能用」 她無奈：真是籤王

全台首輛裝透明隔簾客運 國光防疫專車清明連假上路

為何不開放一人買全家口罩？ 網友揭一關鍵問題

今起搭雙鐵、客運強制戴口罩 交通部：不配合依法開罰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。