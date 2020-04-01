症狀跟典型流感不同…去年底狂咳 難道就是新冠作祟？

美國各城市新冠病炎確診案例不斷飆升之際，某些在這個冬天曾經感冒的民眾，不禁以事後諸葛角度回想，去年11月、12月間曾經狂咳持續一陣子，難道就是新冠病毒作祟？

傳染病學專家指出，聽說過去年12月至今年1月間的疑似流感患者中，某些症狀跟典型的流感症狀不太一樣；包括臉書在內等社群媒體，這段期間都有網友熱烈討論著，是否新型冠狀病毒(COVID-19)早在2019年秋季便在美國出現感染，相關發文與回應紛紛引起瘋傳。

其中一篇引起網路熱烈回響的臉書用戶唐娜‧李‧柯里爾(Donna Lee Collier)發文寫道，如果曾在11月、12月生病，咳嗽一直好不了，整整持續10天至14天，極可能就是染疫了，因為當時還沒有病毒檢測，如果以為得了流感而看醫生，診斷結果八成是「嚴重上呼吸道感染」(severe upper respiratory infection)。

今年1月21日，聯邦疾病防治中心(CDC)宣布一名剛剛從武漢返美的華盛頓州男子，成為美國第一個新冠病毒確診案例。這名35歲男子住院治療後，2月初已經出院。

德州大學休士頓健康醫學中心(UTHealth in Houston)麥高文醫學院(McGovern Medical School)傳染疾病學教授奧斯特洛斯基指出，的確聽說去年12月至今年1月之間的疑似流感患者中，某些症狀卻跟典型的流感症狀不一樣。

奧斯特洛斯基說：「但如果要解開謎團，我們需要的那一片最後拼圖，其實並不在於偵測病毒，而是要等我們真正開始檢測抗體之後，才會出現」。

奧斯特洛斯基分析，研究人員必須從12月間、１月間的患者身上採取血液樣本仔細研究，追查當時病毒是不是已經在美國開始流傳。

美國公共衛生協會(American Public Health Association)執行主任班哲明說，日後待研究人員展開更多測試的時候，將有助於解答新冠病毒出現的美國的真實時間點，是否比一般知道的來得早。

他說：「我相信，疫情結束後，等到我們回頭去看，可能會發現這種傳染病在我們知道之前，已經就在這裡了。」他也表示：「我們同時也知道，當我們下令關閉邊界時，其實還是有很多漏洞的。」

密西根大學公共衛生學院(University of Michigan School of Public Health)助理研究教授皮特瑞則認為，民眾在去年底出現嚴重上呼吸道不適的狀況，可能是因為多重已經存在的病毒交插作用而導致，包括B型流感(Influenza B)、A型流感(Influenza A)、呼吸道融合病毒(Respiratory syncytial virus，簡稱RSV)。