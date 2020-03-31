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為何不開放一人買全家口罩？ 網友揭一關鍵問題

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎疫情持續延燒，口罩成為時下搶手貨。路透
新冠肺炎疫情持續延燒，口罩成為時下搶手貨。路透

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中30日宣布，自4月9日起，口罩實名制將改為成人改為每14天9片，兒童每14天10片，等於可以一次購買兩周的量，不必天天去排隊。對此，就有網友在PTT發文討論「為什麼不能開放一人代領全家人的份」，引發網友熱議。

由於藥局買口罩的規定是一次最多幫一個人代領，原PO覺得如果是同一戶家人，應該可以透過出示戶口名簿，幫全家人代領。原PO提到，如果一家六口有兩個大人和四個小孩，在其他家庭成員都要上班上學的情況下，代領者必須排隊三次才能領完一家人的口罩，實在有點麻煩。

貼文一出，網友給予正反兩面回應，有人說「每間藥局都有一定配送量，你一次領走58片，一下就賣光了」、「就是想要分散點發，不然都被同一家人領光」、「你家有需要，別人家就沒需要？」不過也有網友表示之前有浮現跟原PO同樣的想法，認為「健保卡只能代領一張是真的蠻麻煩的」。

對此有網友指出，若想一次過幫全家人代領，可以妥善利用「口罩實名制2.0」預購口罩，省下藥局排隊的時間。也有網友認為各領各的比較理想，「有些家人不合，領了不給家人，到時又在吵，告來告去的，製造執行單位的困擾」；也有網友突破盲點說「有人戶籍地和居住地又不一樣，在外求學求職的，口罩被家人領走，還得麻煩家人郵寄，有比較方便嗎？」

有網友在PTT發文討論「為什麼不能開放一人代領全家人的份」，引發網友熱議。 圖／擷取自PTT
有網友在PTT發文討論「為什麼不能開放一人代領全家人的份」，引發網友熱議。 圖／擷取自PTT

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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