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超商領預購口罩「3個中2個不能用」 她無奈：真是籤王

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文表示，上星期去超商拿了預購的口罩，結果回家一拆開包裝，竟發現3個口罩其中有2個不能用。圖擷自Dcard
一名女網友PO文表示，上星期去超商拿了預購的口罩，結果回家一拆開包裝，竟發現3個口罩其中有2個不能用。圖擷自Dcard

新冠肺炎COVID-19）疫情持續延燒，幾乎各國都在鬧口罩荒，目前我國的口罩隨著產能提升，自4月9日起將改為每兩周買一次，成人14天可買9片，兒童14天可買10片，也開放口罩可以寄送給國外的親人，不過口罩品質到底好不好，也只能買到口罩後才知道。日前就有一名女網友在《 Dcard 》上PO文表示，自己上星期去超商拿了預購的口罩，結果回家一拆開包裝，竟發現3個口罩其中有2個是不能用的，讓她不禁無奈直呼「我真的是籤王」。

原PO在文中提到，自己上星期去超商拿網路訂購的口罩時，當下只檢查了口罩數量是否正確，沒有特別檢查是否為異常品，不料她過沒幾天準備拿出來使用時，卻發現3個口罩其中有2個是不能用的，這樣的情況使她感嘆說道「拿口罩的當下一定要檢查啊！」

從原PO貼出的照片中可見，3個口罩乍看之下沒什麼問題，但仔細一看卻會發現其中有2個口罩的「耳掛線」破損的相當嚴重，甚至出現一邊有一邊沒有的情形，實在讓人感到相當傻眼。

PO文一出後，隨即引來眾多網友瘋狂討論，紛紛留言回應「運氣也太差了吧」、「想不到網購的品質那麼差」、「工廠員工應該是累了」、「當下立馬去檢查自己的口罩有沒有問題」、「我是一拉開就斷掉」、「在醫院上班的我，也是幸運的拿到只有一邊的鐵線，我哭笑不得的戴了一整個班」、「這種應該很難要求檢查，因為一檢查就是污染了」。

更有不少網友認為其實可以自己DIY，將口罩修好後繼續戴，「用訂書機釘一下就可以了」、「你把用完的口罩帶子剪下來，用訂書針釘上去就可以了，刺刺那面朝外」、「好像可以打電話換口罩」、「用橡皮筋跟訂書機，加工一下」、「現在口罩彌足珍貴，加工一下就可以用了，別放棄它們啊」、「加個橡皮筋還可以繼續用的」、「也可以自己用縫的，我就縫過，還可以戴超久」。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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