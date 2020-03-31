口罩為何兩週買9片而不是10片？ 網曝關鍵原因

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，醫療級口罩成為必備的防疫物資，為讓人人都有口罩可戴，政府力推實名制購買防囤貨及分配不均，指揮中心也宣布自4月9日起，每14天可買成人口罩9片、兒童口罩10片。但有網友問道「為什麼口罩兩週不要10片而是9片？」引發熱議，紛紛指出關鍵只有一個。

一名網友在《爆廢公社》PO文表示，覺得口罩購買新制改成兩週買9片很不錯，可減少一次一排隊時間，但好奇「為什麼不要湊整數10片，這樣上班族不就每天都有口罩可以戴了嗎？」

貼文一出，網友一致回應「當然是產量問題啊」、「目前產量剛好能供9片，就像 2片變3片一樣」、「台灣真的很強，國家口罩隊萬歲」，目前口罩生產積極量產，有人認為兩週能買到9片「就很夠用了」。

另有網友細算，以目前日產約1300萬片，兩週可產1億8200萬片，若估約2000萬人每兩週買9片的情況下，需求量為1億8000萬片，多開放1片即可能會再出現有人買不到的情形。

從疫情剛爆發時，台灣口罩政策即一直走在世界前端，4月份起朝向日產2000萬片目標邁進，只要依照規劃進程購買，不囤積、不搶購、不浪費，每人都會有口罩可戴。