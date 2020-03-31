快訊

「機場接待」染疫 蘇貞昌：從不知道有這種人在服務

超越伊波拉的威脅危機？烏干達防疫鎖國中

口罩為何兩週買9片而不是10片？ 網曝關鍵原因

聯合新聞網 / 綜合報導
口罩實名制變更，購買量將以兩周為單位。本報資料照片
口罩實名制變更，購買量將以兩周為單位。本報資料照片

新冠肺炎COVID-19）疫情肆虐全球，醫療級口罩成為必備的防疫物資，為讓人人都有口罩可戴，政府力推實名制購買防囤貨及分配不均，指揮中心也宣布自4月9日起，每14天可買成人口罩9片、兒童口罩10片。但有網友問道「為什麼口罩兩週不要10片而是9片？」引發熱議，紛紛指出關鍵只有一個。

一名網友在《爆廢公社》PO文表示，覺得口罩購買新制改成兩週買9片很不錯，可減少一次一排隊時間，但好奇「為什麼不要湊整數10片，這樣上班族不就每天都有口罩可以戴了嗎？」

貼文一出，網友一致回應「當然是產量問題啊」、「目前產量剛好能供9片，就像 2片變3片一樣」、「台灣真的很強，國家口罩隊萬歲」，目前口罩生產積極量產，有人認為兩週能買到9片「就很夠用了」。

另有網友細算，以目前日產約1300萬片，兩週可產1億8200萬片，若估約2000萬人每兩週買9片的情況下，需求量為1億8000萬片，多開放1片即可能會再出現有人買不到的情形。

從疫情剛爆發時，台灣口罩政策即一直走在世界前端，4月份起朝向日產2000萬片目標邁進，只要依照規劃進程購買，不囤積、不搶購、不浪費，每人都會有口罩可戴。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

延伸閱讀

疫情嚴峻他驚見好市多貨架上這景象 網讚：在台灣真的很幸福

台灣將開罰未遵守社交距離規範 一次看國外怎麼罰

防堵新冠肺炎 英國超市訂規「夫妻不能一起購物」

美國獨棟式房屋多卻無防疫優勢？網曝3關鍵原因

相關新聞

口罩為何兩週買9片而不是10片？ 網曝關鍵原因

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，醫療級口罩成為必備的防疫物資，為讓人人都有口罩可戴，政府力推實名制購買防囤貨及分配不均，指揮中心也宣布自4月9日起，每14天可買成人口罩9片、兒童口罩10片。但有網友問道「為什麼口罩兩週不要10片而是9片？」引發熱議，紛紛指出關鍵只有一個。

4月9日起 成人口罩14天可買9片

中央流行疫情指揮中心昨宣布，四月九日起，成人口罩購買數量增為十四天九片，小孩口罩增為十四天十片，且不分單雙號，每天都可購買。海外親屬在二親等內，每次可郵寄卅片口罩，兩個月郵寄一次，等於兩天可用一片。

開放寄口罩給國外家人 經濟部提醒四程序

中央流行疫情指揮中心今（30）日宣布，自4月9日，可開放民眾寄送口罩給在海外的二等親，每兩個月可以寄30片。不過，經濟部...

網路買口罩進化版 4月9日起超商領貨就可續訂

行政院規劃口罩實名制2.0新功能，初步擬定4月9日起民眾可持健保卡到超商預約，並於之後取貨。不過初期只開放原本在網路上預...

預購仍拿不到貨！新冠肺炎引爆中南部肥料之亂

新冠肺炎疫情影響，許多農民擔心原物料短缺，因此提前大量備貨，導致肥料一時供應不足。農委會3月16日啟動預購登記制，並承諾...

口罩實名制3.0 擬開放超商插卡購買

新冠肺炎疫情持續升溫，口罩需求仍居高不下。據了解，為讓民眾更易取得口罩，行政院擬近期推出「口罩實名制3.0」，作法規畫為...

口罩增量 成人14天可買9片！

新冠肺炎疫情持續延燒，口罩成仲要防疫物資。台灣口罩實名制將近兩個月，並升級「實名制2.0」，從社區藥局到可在網路預購。中...

實名制口罩4月9日起成人每14天9片 取消單雙號購買限制

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（30）日宣布，自4月9日起，口罩實名制購買規定，將改為兒童每14天10片，成人改為每...

口罩實名制變更！ 購買量改以兩周為單位、片數將增加

口罩實名制再度滾動式檢討，行政院長蘇貞昌今主持例行口罩會議，據了解，原先口罩購買以周為單位，為了降低第一線販售點負擔，將...

整理／日本列入！旅遊警示範圍再擴大 看哪些地區入境需居家檢疫

疫情止不住，我國針對各國疫情嚴重程度，分列3級旅遊疫情建議，以及不同程度的入境管制，為幫助國人清楚了解旅遊入境規範及解約規定，聯合新聞網特依疾管署發布之疫情建議整理如下。

戴口罩肌膚不適˴勤洗手導致乾癢? 防疫你還需修復保養

新冠肺炎（COVID-19）全球疫情延燒，國人防疫意識愈發高漲，「戴口罩」、「勤洗手」這兩個重要防疫觀念已深植人心。最近新聞報導，因長時間戴口罩，導致臉部起疹紅腫；或過度頻繁洗手、頻噴酒精、次氯酸水，

熱門新聞

實名制口罩4月9日起成人每14天9片 取消單雙號購買限制

口罩實名制變更！ 購買量改以兩周為單位、片數將增加

49歲考上公職抱怨「升不上去」 網友直言：想升遷該去民間企業

寄口罩到海外有條件解禁 二等親內每次可寄30片

開放寄口罩給國外家人 經濟部提醒四程序

她用全聯食材自製超夯「400次咖啡」 網驚呼：超像外面賣的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。