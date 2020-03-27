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藥局無奈公告「賣口罩不是胸罩」 網笑：集中托高效果？
新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，口罩成為重要的防疫物資，因此採取實名制方式販售，也創造出不少話題。日前有網友分享藥局張貼超直白的公告，上面寫著「我賣的是口罩不是胸罩」，照片在網上曝光，引來網友笑翻直呼「到底是被多少人問啦！」
該名網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享藥局張貼的告示，「我賣的是口罩不是胸罩，要豹紋、吸睛、漂亮，請去華歌爾、黛安芬，別再進來問美美口罩了」，字裡行間透露出滿滿的無奈，讓原PO不禁笑稱「到底是誰在問啦？」
貼文一出，引來網友熱烈討論，「秒笑」、「我比較喜歡有墊的，A擠成D的那種」、「選顏色的人是在想什麼」、「這間藥局員工一定很困擾，明明我就只賣口罩而已」、「還要有集中托高效果？」、「藥師應該被問怕了哈哈」。
也有人指出，有不少民眾會挑選口罩花色，「有得買就該偷笑了，還問款式」、「我真的曾經碰過，排隊買口罩，前面的人先詢問口罩顏色，可能是不喜歡，當下就掉頭走了」、「有口罩可以買就很好了，很多人想挑顏色，以為在菜市場買菜呀！」、「太多人是身在福中不知福」、「有可以用就不錯了，還挑東挑西」。
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