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為何台灣口罩顏色多樣？ 內行人曝功能網喊「長知識」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇詢問「為什麼台灣口罩顏色多樣」，貼文引發眾人熱議。 圖／ingimage
有網友好奇詢問「為什麼台灣口罩顏色多樣」，貼文引發眾人熱議。 圖／ingimage

新冠肺炎COVID-19）造成台灣鬧口罩荒，政府為了維持供貨穩定，宣布下令禁止出口，並實施口罩實名制，而民眾領到的口罩樣式、顏色也非常多樣，意外引起話題。對此，有網友好奇詢問「為什麼台灣口罩顏色多樣」，結果問題一出，釣出內行人留言解答，不少網友看完直呼「聰明又貼心的設計」。

原PO在PTT發文提及，從國外新聞照片來看，各國的口罩幾乎都是白色的，包含日本、韓國、歐美等，但台灣路上戴口罩會看見粉紅、綠色、藍色或灰色，只要在台灣買口罩幾乎都有顏色，「這是為什麼呢？因為台灣人喜歡色彩繽紛嗎？還是有其它原因」。

貼文一出，有網友解釋其功能，「有顏色比較好區分正反面」、「因為白色和黑色較難分正反面」、「有顏色方便區分內外」、「因為要撥水層，親水層做區隔，上料架會比較好分辨」。

另外也有人表示，「因為在新冠肺炎之前，口罩是滯銷品，沒有人沒事會去戴口罩，這才延伸出顏色市場」、「廠商做有顏色就是要讓你覺得戴口罩很時尚」、「沒發生新冠肺炎之前，口罩也是固定買粉色、紫色、黃色這種少女顏色，色彩繽紛戴上心情就會好，廠商大概是為了時尚和多元，才選擇出這麼多顏色」。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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