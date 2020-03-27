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病菌爆多！醫揭賣場4大防疫破口：包裝好的食物更驚人

聯合新聞網 / 綜合報導
在台灣新冠肺炎確診數破百例大關後，疫情嚴峻引發民眾恐慌，掀起物資搶購潮。圖／中央社
在台灣新冠肺炎確診數破百例大關後，疫情嚴峻引發民眾恐慌，掀起物資搶購潮。圖／中央社

新冠肺炎COVID-19）疫情升溫，引起民眾恐慌，大批人潮紛紛湧進大賣場搶購衛生紙、食物等民生用品，但無處沒有細菌，民眾在搶購物資當下，肉眼看不見的病菌也躲在周遭，究竟病菌隱藏在哪裡？

胸腔暨重症科醫師黃軒在線上閱讀平台方格子（vocus）發表一篇文章引發討論，他表示大賣場有四個區域暗藏的病菌量超多，若民眾離開賣場沒有勤洗手，一不小心可能把細菌打包回家。

一、手推車

當民眾還沒進入大賣場時，一定會找手推車，但手推車的把柄有超多病菌。不管民眾到賣場的哪裡，都可能是手上最髒的工具之一。

黃軒進一步列出傳統市場、百貨市場及大賣場內手推車的把柄病菌量。傳統市場的手推車把柄，毎平方有7萬3356菌數，約是家中浴室門把（每平方203菌數）361倍多的病菌沾滿；百貨市場的手推車把柄，毎平方有8112菌數，約是家中馬桶沖水手扣（每平方30菌數）270倍多的病菌沾滿。

而民眾若是在大賣場使用手推車，手推車的把柄有毎平方有1006菌數，約是家中廚房門把（每平方有361菌數）3倍多的病菌沾滿。

黃軒解釋大賣場的手推車上，約有88%是對人體有害革蘭氏陰性菌，還有6.2%革蘭陽性桿菌、5%革蘭陽性球菌、0.6%芽孢桿菌，可見什麼病菌都會在手推車把柄上，換句話說，民眾未進入大賣場採購，每一個人的手就沾滿病菌，挑選貨品去了。

二、冷凍食品的門

黃軒表示，「比手推車最髒的地方就是冷凍食品的門」，有研究人員在毎平方培養出3萬3340菌數，比手推車1006菌數多出很多，更是我們手機的1235倍多的病菌量。

黃軒也表示，這些病菌也許是民眾挑選食材的過程中，將冷凍門開開關關沾黏上去的，但賣場的工作人員也添加不少，當工作人員處理完需要被冷凍的易腐壞食材後，沒有落實洗完手就去開冷凍門，也順帶把病菌沾黏上去。

醫生表示，冷凍食品的門比手推車有更多細菌。圖／中新社
醫生表示，冷凍食品的門比手推車有更多細菌。圖／中新社

三、散裝食品

上述有提到，當民眾進賣場採購時，手上已經沾滿細菌。黃軒表示，民眾採購物品當下，看到喜歡的物品會摸來摸去、你挑我選，再放回攤位上，下一個雙手沾滿病菌的客人也重複動作。這樣集體動作在每平方養出3310000菌數，等同家裡寵物的碗（毎平方305619菌數）多出11倍菌數。

四、包裝好的食品

大賣場內，除了收藏起來的過期食品，被包裝好的生鮮食材也有超多病菌，其數量毎平方約有566萬6667的菌數，比家裡的牙刷（214萬218／菌數）多出3倍菌數。

黃軒表示，有些包裝好的食品會提升整體銷售，也增加病菌聚集的數量，或許是因為被包裝起來的生鮮食品或擺設攤位，其一因為衛生問題，不易噴灑消毒藥水，其二看起來賣相好，比較乾淨，即使包裝內已經開始漏汁，也不易察覺。

賣場內包裝好的食品比我們家裡的牙刷多出3倍菌數。圖／中新社
賣場內包裝好的食品比我們家裡的牙刷多出3倍菌數。圖／中新社

黃軒也提醒，「把上大賣場當作是上廁所」，如廁後大家都會習慣的「一定洗手」。民眾只要有摸過賣場任何貨品，一定要洗手；大賣場工作人員的勤洗手教育更重要，因為客戶的健康，間接掌握在工作人員的雙手；若是把手推車推到停車場，仍提醒民眾擺完手推車，至少要用75%的酒精洗手，才回家去。

新冠肺炎 COVID-19 口罩 衛生紙

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