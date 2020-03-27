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戴口罩肌膚悶熱、勤洗手導致乾癢？抗病毒需要修復保養！

聯合線上 / 喬家瑩

圖／聯合線上 提供
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新冠肺炎（COVID-19）全球疫情延燒，國人防疫意識愈發高漲，「戴口罩」、「勤洗手」這兩個重要防疫觀念已深植人心。最近新聞報導，因長時間戴口罩，導致臉部起疹紅腫；或過度頻繁洗手、頻噴酒精、次氯酸水，也讓手部乾裂癢痛。《高雄長庚紀念醫院》皮膚科主治醫師曾涵琪表示：「疫情爆發以來，求診患者明顯增加。」

《高雄長庚紀念醫院》皮膚科主治醫師曾涵琪提及，由於疫情持續延燒，許多因防疫行為衍生出皮膚問題的患者也增加。 圖／《高雄長庚紀念醫院》皮膚科主治醫師曾涵琪 提供
《高雄長庚紀念醫院》皮膚科主治醫師曾涵琪提及，由於疫情持續延燒，許多因防疫行為衍生出皮膚問題的患者也增加。 圖／《高雄長庚紀念醫院》皮膚科主治醫師曾涵琪 提供

曾涵琪醫師表示，隨著疫情日益嚴重，民眾開始有恐慌心態，戴口罩的時間就會延長、洗手的頻率也變高。但口罩戴一整天會因為悶熱潮濕及不透氣導致皮膚發炎，特別是有敏感肌、酒槽肌、痘痘肌的人，容易復發或因毛孔阻塞讓病徵變得更嚴重；而一般民眾也可能因為長時間戴口罩反覆摩擦而在口罩下邊緣周圍出現接觸性皮膚炎等問題。

戴口罩的時間過長，若加上口罩反覆使用滋生細菌，很有可能引起肌膚過敏發炎。 圖／聯合線上 提供
戴口罩的時間過長，若加上口罩反覆使用滋生細菌，很有可能引起肌膚過敏發炎。 圖／聯合線上 提供

曾涵琪醫師說明，勤洗手、常噴手部消毒產品針對疫情控制預防病毒傳染很重要，不過有三種人需要特別注意，分別是富貴手、汗皰疹患者[註]以及小朋友。因洗手乳、肥皂、消毒產品等大多為鹼性，頻繁過度清潔，會讓肌膚角質層容易受損，若本身是富貴手或汗皰疹患者，可能會導致皮膚濕疹急性發作，出現紅腫發癢情形，更為難受。許多學校為加強防疫，要求學生每節下課都去洗手，老師也會自備酒精或次氯酸水替小朋友噴灑手部。曾涵琪醫師提醒，次氯酸水較適合使用在環境消毒，切勿使用在皮膚上，若是要消毒宜使用酒精乾洗手或是直接以肥皂洗手乳洗手，以免讓小手乾燥脫皮受到傷害，反而失去應有的防疫效果。

[註]兩者皆屬於慢性手部濕疹，但臨床表現不同

曾涵琪醫師提醒，酒精及次氯酸水對手部肌膚極具刺激性，肌膚敏感的人勿頻繁噴灑。 圖／聯合線上 提供
曾涵琪醫師提醒，酒精及次氯酸水對手部肌膚極具刺激性，肌膚敏感的人勿頻繁噴灑。 圖／聯合線上 提供

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示：「疫情還看不到盡頭！」隨著夏季腳步接近，氣溫日漸升高，曾函琪醫師表示「愛美的女生更需注意肌膚問題。」平時習慣化全妝的女性，在疫情尚未趨緩的這段時間，可針對眼睛、眉毛等部位上半臉上妝即可，口罩罩住的地方不需上過多底妝，尤其氣墊粉餅、BB霜、CC霜等質地較油，長時間悶熱容易長痘或過敏。

目前口罩一週可購買三片，等於兩天使用一片，建議如果流汗、口罩呈現泛黃、發出異味，就不要勉強使用，以免滋生細菌對肌膚造成傷害；民眾也無須需太過恐慌，戶外活動時或進入家中後，可適時脫下口罩讓肌膚透氣，並使用溫和有效的修復保養品為肌膚提供保護。對於有需要頻繁清潔雙手，例如醫護人員、餐飲人員、教職老師、家庭主婦，或手部肌膚狀況本身較為不佳的民眾，建議可在清潔後塗上具有「修復、舒緩及保濕」功能的產品幫助降低肌膚不適。

勤洗手是非常重要的防疫步驟，建議清潔完畢後塗上適當修復保養品來呵護肌膚。 圖／pexels.com
勤洗手是非常重要的防疫步驟，建議清潔完畢後塗上適當修復保養品來呵護肌膚。 圖／pexels.com

市面上針對臉部及手部的修復保養品眾多，該如何挑選？曾涵琪醫師建議，首先可選擇成份溫和單純、無額外添加物且不刺激肌膚的產品；再者是含有「維生素原B5」及「積雪草苷」這兩大成份，因這兩種成份都具有修復功能，能幫助舒緩及修復皮膚不適；但若肌膚已經出現感染、發炎等症狀，還是要優先尋求專業的皮膚科醫師協助治療。

小編推薦這款連嬰幼兒都可使用的「理膚寶水B5全面修復霜」，內含高濃度5%維生素原B5及積雪草苷，可幫助加速肌膚問題的修復速度及提升修復品質；同時也添加保濕成分「雪亞脂」，能舒緩肌膚因防疫行為所產生的不適感並加強保濕；另無添加香精、Paraben類防腐劑，成分溫和單純，臉部、身體肌膚皆可使用，在這個防疫優先的非常時期，若有相關肌膚困擾的民眾，可做為挑選修復保養品之參考。

圖／聯合線上 提供
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