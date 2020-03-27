快訊

好消息！確診案例逼近300人之際 30人解隔離

我新增15例全境外移入 多在美、英就學或工作

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民眾瘋搶白米罐頭 醫師：別忘5類食材增強免疫力

聯合新聞網 / 綜合報導
醫師建議，購買物資除了米及泡麵外，蔬果蛋白質也是重要的營養來源，要吃才能增強免疫力。示意圖／ingimage
醫師建議，購買物資除了米及泡麵外，蔬果蛋白質也是重要的營養來源，要吃才能增強免疫力。示意圖／ingimage

台灣近日疫情都以二位數字上升，雖大部分來自境外移入，但還是不免讓民眾擔心，紛紛到超市、賣場瘋搶物資以防需要居家隔離，甚至是封城。對此有醫師建議，民眾購買時不要一味搶購泡麵、罐頭等乾糧，並教大家健康存糧。

節目《新聞挖挖哇！》26日邀請來賓討論防疫，當中家醫科醫師陳欣湄表示，民眾存糧經常搶米或是罐頭，但疫情爆發期間，應該要多吃能「增加抵抗力」的食物，「你如果只吃一些精緻的澱粉，或吃一些單純的食物的時候，他裏頭是沒有含任何營養素」。

醫師認為，包括蔬菜、菇類、蛋白質、辛香料及澱粉都是防疫期間重要的食材，她購買完這些食材後，並計算每樣食材大概可以吃幾天，並紀錄在一張表上，貼在自家的冰箱門上。醫師表示，這樣的規劃表讓她可以清楚了解採買一次可以吃多少天，假使有一天台灣進入14天防疫期，「我在高估我要買幾天，我就知道我14天的存糧大概是多少。」

要想靠吃增加免疫力，吃對食物相當重要，維生素A、維生素D及維生素B等都是有助身體抵抗病毒的重要營養素，這些都可以透過吃不同種類的蔬果、魚類、全榖雜糧等攝取。另外，生薑因含有薑辣素具殺菌功能，也有助減少呼吸道感染。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

延伸閱讀

大媽賣場買沒泡麵怪政府！「一句話」嗆店員 網傻眼：無知老人

全聯補貨「慘況」一天4大捆 資深員工：比中元節還誇張

貨架全空怎麼七卡臣！男大生從賣場「神秘角落」挖出衛生紙

她買口罩見「一行字」 眾人淚讚：屬於我們的驕傲

相關新聞

治新冠肺炎？奎寧類藥物大缺貨 食藥署要查誰在囤

新冠肺炎延燒，民眾囤積物資，醫療院所也傳出「囤藥」。衛福部食藥署監測，近期社區藥局困難訂貨的品項，總計有13款，前三名的...

民眾瘋搶白米罐頭 醫師：別忘5類食材增強免疫力

台灣近日疫情都以二位數字上升，雖大部分來自境外移入，但還是不免讓民眾擔心，紛紛到超市、賣場瘋搶物資以防需要居家隔離，甚至是封城。對此有醫師建議，民眾購買時不要一味搶購泡麵、罐頭等乾糧，並教大家健康存糧。

口罩寄出國 二親等內為原則

歐美新冠肺炎疫情嚴峻，為了照顧海外國人、留學生口罩需求，行政院雖還未鬆口開放口罩寄出國，但已討論初步模式，規劃可寄口罩出國給二親等以內為原則，以民眾本人為例，祖父母、外祖父母與兄弟姊妹皆為二親等，父母、子女則為一親等，寄出方式採報關模式並得註記親等。外交部昨天表示，駐外館處已在調查仍在海外的我留學生人數。

她買口罩見「一行字」 眾人淚讚：屬於我們的驕傲

新冠肺炎爆發，各國口罩供不應求，我政府也因應疫情管制口罩數量，民眾可到藥局憑健保卡購買口罩，也可透過網路預購，而有位女大學生近期就分享自己拿到口罩在上面發現一排字，當場讓她充滿感動與驕傲。

口罩第二波預購超踴躍 兩天人數就抵過首波七天

口罩實名制本月25日已開放第二波網路預購，衛生福利部全民健保署統計，第二波首兩日預購量達到129萬9345人，兩天就抵過...

國內呼籲開放寄口罩 外交部：外館正調查留學生人數

國內呼籲開放寄口罩給留學生的聲浪不斷；外交部今天表示，目前由駐外館處調查仍在海外的留學生人數，後續外交部將遵循中央流行疫...

【重磅快評】報關寄送留學生口罩 玩防疫整人遊戲嗎？

有關海外留學生買不到口罩的問題，昨天駐日代表謝長廷搶先在臉書貼文表示，政府正在調查各地的留學生，研擬發放的方式和地點，希...

口罩取貨還有咖啡買1送1 蘇貞昌笑：HEN會做生意

口罩實名制2.0第一輪網路預購今起領貨，行政院長蘇貞昌一早到超商體驗領貨流程，由發言人室幕僚負責操作，包含確認口罩取貨流...

口罩實名制2.0取貨 唐鳳實測：只用了不到1分鐘

口罩實名制2.0網路預購首波今上午起取貨，繼行政院長蘇貞昌視察超商取貨流程後，政務委員唐鳳今也實測取貨速度後指出，自己只...

食藥署實測電鍋乾蒸口罩 可用3到5次

新冠肺炎疫情持續延燒，口罩是重要防疫物資，現在口罩實名制每人可領片數也增加為成人口罩可領三片，但還是有人認為必須省著用。...

口罩寄出國有譜 外交部透過外館清查留學生人數

國內不斷有家長呼籲政府開放口罩出口，讓他們能寄口罩給在海外念書的孩子；據指出，外交部已開始進行初步調查，請駐外館處清查海...

整理／日本列入！旅遊警示範圍再擴大 看哪些地區入境需居家檢疫

疫情止不住，我國針對各國疫情嚴重程度，分列3級旅遊疫情建議，以及不同程度的入境管制，為幫助國人清楚了解旅遊入境規範及解約規定，聯合新聞網特依疾管署發布之疫情建議整理如下。

熱門新聞

紐航烏龍載客來台轉機 三人受困桃機上演航站情緣

搬不動！好市多秒派人幫搬100公斤置物架 網驚：還有這種服務

清明時節雨紛紛 氣象局：連假期間全台多雨

獨／開業50年！台中「水車和食」4月1日起暫停營業

她買口罩見「一行字」 眾人淚讚：屬於我們的驕傲

交通部防疫硬起來！4月起體溫過高禁搭台鐵高鐵 不准去郵局

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。