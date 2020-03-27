民眾瘋搶白米罐頭 醫師：別忘5類食材增強免疫力

台灣近日疫情都以二位數字上升，雖大部分來自境外移入，但還是不免讓民眾擔心，紛紛到超市、賣場瘋搶物資以防需要居家隔離，甚至是封城。對此有醫師建議，民眾購買時不要一味搶購泡麵、罐頭等乾糧，並教大家健康存糧。

節目《新聞挖挖哇！》26日邀請來賓討論防疫，當中家醫科醫師陳欣湄表示，民眾存糧經常搶米或是罐頭，但疫情爆發期間，應該要多吃能「增加抵抗力」的食物，「你如果只吃一些精緻的澱粉，或吃一些單純的食物的時候，他裏頭是沒有含任何營養素」。

醫師認為，包括蔬菜、菇類、蛋白質、辛香料及澱粉都是防疫期間重要的食材，她購買完這些食材後，並計算每樣食材大概可以吃幾天，並紀錄在一張表上，貼在自家的冰箱門上。醫師表示，這樣的規劃表讓她可以清楚了解採買一次可以吃多少天，假使有一天台灣進入14天防疫期，「我在高估我要買幾天，我就知道我14天的存糧大概是多少。」

要想靠吃增加免疫力，吃對食物相當重要，維生素A、維生素D及維生素B等都是有助身體抵抗病毒的重要營養素，這些都可以透過吃不同種類的蔬果、魚類、全榖雜糧等攝取。另外，生薑因含有薑辣素具殺菌功能，也有助減少呼吸道感染。