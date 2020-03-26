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她買口罩見「一行字」 眾人淚讚：屬於我們的驕傲

聯合新聞網 / 綜合報導
新冠肺炎爆發，民眾紛紛搶購口罩，一位女生大生近期就分享自己在口罩上發現令人感動的字樣。 圖／本報系資料照
新冠肺炎爆發，民眾紛紛搶購口罩，一位女生大生近期就分享自己在口罩上發現令人感動的字樣。 圖／本報系資料照

新冠肺炎爆發，各國口罩供不應求，我政府也因應疫情管制口罩數量，民眾可到藥局憑健保卡購買口罩，也可透過網路預購，而有位女大學生近期就分享自己拿到口罩後，在上面發現一排字，當場讓她充滿感動與驕傲。

原PO近日在Dcard開箱分享自己一早拿到的口罩，沒想到把口罩拿出來後，在右下角發現了一排印著「Made In Taiwan」的字樣，讓她頓時非常感動，也忍不住鼻酸表示：「雖然只是簡短的一行字，卻是大家一起努力的結果，台灣加油！」

原PO在口罩上發現「Made In Taiwan」的字樣，覺得非常感動。 圖／Dcard
原PO在口罩上發現「Made In Taiwan」的字樣，覺得非常感動。 圖／Dcard

貼文一出引發網友熱議，對於能使用到台灣製的口罩讓很多人都非常驕傲，「謝謝我們國家的口罩隊！」、「屬於我們的驕傲」、「我用MIT口罩我驕傲」、「台灣好棒，台灣加油」。

也有其他網友分享自己或身邊親友的工作經歷，「前幾天去應徵口罩廠，結果竟然一到日都要出來上班，等於完全沒休假，這樣要維持至少兩三個月，而且要求動作要很快，完全機器人呀」、「真的會很辛苦很累，我爸已經連續工作三個禮拜了，一個禮拜日班一個禮拜夜班，一直輪替著換，作息很難調整，但還是要去顧機台，因為口罩機24小時全開，所以容易有故障，隨時都要有人待命在工廠，現在連清明都不能放一天假休息一下，要一直工作到政府停止徵收」，防疫時期相關人員辛勞由此可知。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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