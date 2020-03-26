貨架全空怎麼七卡臣！男大生從賣場「神秘角落」挖出衛生紙

新冠肺炎（COVID-19）疫情在台灣確診已破200例，人心惶惶的此時，網路上又竄流著很多真假不明的消息，例如前陣子爆發的衛生紙之亂，甚至前陣子因確診數暴增、多國鎖國的影響，包含衛生紙在內的許多民生必需物資在各大通路上也被搶購一空！近期有一位大學生在Dcard上抱怨自己也是衛生紙之亂的受害者，幸運搶到衛生紙卻被當成全民公敵！

原PO表示因為家裡的衛生紙已經用完了，想到附近的店家購買，但因之前假消息的影響，不出所料衛生紙都被搶購一空。正當他已經絕望打算用隨身包度日時，靈機一動蹲下來看看最底層的衛生紙是否還有沒有剩，結果還真被發現了一袋塞在最裡面的衛生紙！

喜悅都寫在臉上的他，提著這一袋衛生紙走在賣場，果不其然被其他客人惡狠狠地盯著，把他當成刻意囤貨的一員，結帳時旁邊還有位疑似沒買到衛生紙的阿伯，居然酸溜溜說：「哼！夠用就好！」，讓原PO滿腹委屈，他家裡真的「連擦一粒卡稱的衛生紙都沒有」，好不容易找到一包還要被路人酸言酸語。

對他的遭遇，有網友感同身受，「我剛剛從家樂福貨架下面掃到兩包泡麵，也是一堆人在看我」、「我那天例行採購存糧，結果也被當囤貨仔」、「我的衛生紙也剛好要用完了到現在都還買不到」，但也有人表示自家附近的店家都還有貨，也可以搜尋線上通路，都還能買的到。原PO最後表示，不少長輩的LINE群組根本是假消息天堂，缺乏判斷力又愛跟風，揶揄或許以後滯銷商品想翻身可以靠長輩群組，不過也提醒小心亂放假消息會挨告。

為了扼止有人故意囤貨，也為讓更多人能買到衛生紙，日前各賣場也宣布每人限購一串，不過仍有部分網友反應買不到。