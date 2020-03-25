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布口罩防疫 食藥署：把握2大挑選原則不出錯

中央社 / 台北25日電
食藥署今天說，選擇有防疫效果的布口罩，要挑選至少有3層且外層沒有明顯孔洞的，且要注意是否具有防PM2.5、防霾功能或具備中間過濾層。 聯合報系資料照／記者蔡維斌攝影
食藥署今天說，選擇有防疫效果的布口罩，要挑選至少有3層且外層沒有明顯孔洞的，且要注意是否具有防PM2.5、防霾功能或具備中間過濾層。 聯合報系資料照／記者蔡維斌攝影

新冠肺炎疫情升溫，食藥署今天說，選擇有防疫效果的布口罩，要挑選至少有3層且外層沒有明顯孔洞的，且要注意是否具有防PM2.5、防霾功能或具備中間過濾層。

新冠肺炎（COVID-19）疫情釀口罩荒，衛生福利部食品藥物管理署日前公布研究發現，含有不織布、活性碳或是可防PM2.5材質的布口罩，細菌過濾率可達80%以上，通勤族可用來自我防護，但若要到醫院仍建議戴醫用口罩。

要使用布口罩防疫，挑選就成為很重要的一環，食藥署今天公布防疫期間是否能使用布口罩的評估報告，指出市售47件非醫用口罩，其中15件宣稱具防PM2.5、防霾功能或中間含過濾層（如不織布、奈米纖維及過濾棉等）布質口罩，其細菌過濾效率（BFE）均可達80%以上，與一般醫用口罩的過濾效能（BFE>95%）差異不大，顯示布質口罩可提供部分阻擋飛沫的防護效果。

食藥署也說，口罩過濾層為防護效能關鍵，若布口罩內襯有具過濾效能濾材，可提供部分阻擋飛沫的防護效果。

在挑選布口罩上，食藥署也建議2大原則，包括選擇具防PM2.5、防霾功能或具備中間過濾層的布口罩，以及布口罩至少要3層，外層不要大孔洞、中間使用不織布過濾、內層柔軟透氣。

食藥署指出，有呼吸道症狀、需要進出醫療院所及患有慢性病民眾，請依中央流行疫情指揮中心宣導，務必配戴「醫用口罩」，但民眾如果在戶外或出入較低風險場所，可選擇配戴布口罩。

新冠肺炎 COVID-19 口罩

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